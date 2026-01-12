Inter, Dimarco alla Rai: “Mi aspettavo un Napoli così forte e ci prendiamo il pareggio"

Federico Dimarco, esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni della Rai per commentare il pareggio col Napoli.

Un bella partita. "Sono d'accordo, partita bella e combattuta con tanti duelli. Con alti e bassi per entrambe. Ci prendiamo il punto. Rimonte Napoli? Il rammarico c'è sempre, una squadra come l'Inter vuole sempre vincere. Bisogna capire che davanti a noi c'era una squadra forte, che ha vinto il campionato e quindi dobbiamo continuare come stiamo facendo. Se mi aspettavo un Napoli così forte? Ma certo perché il Napoli è una squadra forte. Sono stati molto più pericolosi all'inizio del secondo tempo che dopo il vantaggio nostro".

Potevate fare meglio sui gol presi? "Io i gol non li ho ancora rivisti. Con il mister e il suo staff capiremo cosa potevamo fare meglio. Sicuramente dobbiamo migliorare ancora tanto ma siamo sulla strada giusta. Veniamo da una stagione complicata, non è stato facile ripartite. Grazie all'aiuto del mister e del suo staff stiamo cercando di migliorare. Che cosa ha portato di diverso Chivu rispetto a Inzaghi? Secondo me ci ha trasmesso molta serenità. Non è stato facile ripartire. Negli ultimi due-tre mesi dell'anno scorso ero in down totale, cercavo di uscirne con il lavoro e non ci riuscivo. Quest'anno il lavoro che stiamo facendo con il mister e la serenità mi hanno aiutato tantissimo".