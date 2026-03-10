Ufficiale

Castel Volturno, doppia seduta in vista del Lecce: il report del club

Castel Volturno, doppia seduta in vista del Lecce: il report del club
Oggi alle 17:10Notizie
di Antonio Noto

In vista di Napoli-Lecce, anticipo della 29ª giornata di campionato, in programma venerdì alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte si è allenata in una doppia seduta al Training Center di Castel Volturno dopo i tre giorni di riposo concessi agli azzurri dopo la vittoria contro il Torino. 

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Dopo la vittoria contro il Torino, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 18:00 al cospetto del Lecce. Al mattino il gruppo ha svolto una seduta di ripresa, mentre nel pomeriggio la squadra è stata impegnata in un lavoro di forza".