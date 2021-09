Il segreto di Spalletti: le tre C che sono l'anima del Napoli

Koulibaly, Insigne e Osimhen: gli uomini del mister e anima del Napoli. Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si parla dei leader della squadra di Luciano Spalletti: "Mutuando la storica espressione che Napoli riserva al caffè, possiamo dire che anche Spalletti ha le sue tre C: capitan Insigne, il comandante Koulibaly e il centravanti Osimhen. Ci sarebbe anche una quarta C in arrivo, è quella di Ciro Mertens che dovrebbe tornare tra i convocati per la gara di domenica contro il Cagliari

'Il comandante della squadra dal punto di vista della personalità e dello spessore', la definizione che Spalletti ha dedicato a Koulibaly che, oltre al lavoro da consueto gigante della fase difensiva, si sta dedicando a quella offensiva. Osimhen soltanto ha segnato più gol di lui, Koulibaly è a quota due reti e ad Udine ha realizzato anche l’assist per il colpo di testa decisivo di Rrahmani".