Il turnover può attendere: Conte a Torino con i migliori e le rotazioni in Coppa Italia

vedi letture

Il turnover può attendere, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando dell'allenamento di ieri in un venerdì caratterizzato da vento e pioggia: "Le casacchine inducono a sospettare che se ne parlerà giovedì in Coppa Italia, e chissà in quale portata, per cambiare il Napoli. E’ finita l’epoca dei ballottaggi, ne tiene vivo uno Neres, che insidia Politano che però garantisce sacrificio, equilibrio e semmai le cinque sostituzioni saranno utili per intervenire".

Inamovibile ovviamente il grande ex della partita, Alessandro Buongiorno, una vita in maglia granata partendo dalle giovanili. Arriverà alla sfida con dodici gare senza mai essere sostituito. Indisponibile soltanto alla prima gara a Verona, poi una volta entrato non è mai uscito. L'unica serata in cui ha tirato il fiato è stata con il Palermo in Coppa Italia. Potrebbe rifarlo con la Lazio, giovedì prossimo, ma mancano ancora tanti giorni.