Badiashile, non è ancora fatta? Sky: manca l’ok di ADL! Sullo sfondo Aguerd

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Il difensore del Marsiglia, ormai vicino al passaggio in Spagna, si è liberato dopo la rottura con la Real Sociedad e ora potrebbe tornare in orbita Napoli

Il Napoli continua a lavorare su Benoît Badiashile, ma l'operazione con il Chelsea resta in stand-by. Secondo quanto raccontato da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, a "Speciale Calciomercato", le due società avrebbero già raggiunto un'intesa verbale sulla base del prestito con diritto di riscatto, ma manca ancora un tassello decisivo: l'ok definitivo di Aurelio De Laurentiis su un bonus aggiuntivo richiesto dal Chelsea. Un dettaglio economico che sta rallentando l'iter e che, al momento, tiene lontane le visite mediche del difensore francese classe 2001.

Aguerd, il piano B: sfumata la Real Sociedad, occasione per il Napoli

Proprio lo stallo su Badiashile riapre lo scenario legato a Nayef Aguerd. Il difensore marocchino classe 1996 dell'Olympique Marsiglia, seguito dal Napoli già nelle scorse settimane come alternativa, sembrava ormai indirizzato verso la Real Sociedad: la trattativa tra il centrale e il club basco, tuttavia, si sarebbe interrotta, lasciando il giocatore nuovamente sul mercato. Per Marchetti, qualora l'affare Badiashile non dovesse sbloccarsi, la candidatura di Aguerd potrebbe tornare rapidamente in auge nei radar della dirigenza azzurra, che valuta l'operazione con la consueta formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo il giornalista Sky, le prossime ore saranno decisive: già nel weekend potrebbero arrivare novità su quale delle due piste il Napoli deciderà di seguire con maggiore convinzione.

Capitolo attacco: Gabriel Jesus resta un nome, ma prima serve una cessione

Marchetti ha fatto il punto anche sul reparto avanzato, dove il nome di Gabriel Jesus resta d'attualità ma resta legato alle uscite: il Napoli, spiega il giornalista, dovrà prima cedere almeno un elemento oltre a Romelu Lukaku, individuando il sacrificato tra Lorenzo Lucca e Noa Lang. Sull'attaccante ex Udinese, però, pesa l'investimento fatto la scorsa estate: il club avrebbe intenzione di difenderne ancora la valutazione prima di aprire a una cessione. Nelle prossime due settimane, secondo Marchetti, si capirà come Giovanni Manna intenderà puntellare la rosa di Allegri sia in difesa che in attacco.