Ultim'ora Di Lorenzo rinnova con il Napoli fino al 2030: annuncio nei prossimi giorni

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Dalle parole di De Laurentiis a Rivisondoli ai fatti: Di Lorenzo sarà un giocatore del Napoli almeno fino al 2030, l’annuncio di Schira

Tutto era partito da un momento privato, raccontato nei giorni scorsi dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira: lunedì sera a Rivisondoli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe suggellato con il proprio capitano l'intesa di massima per il rinnovo, pronunciando una frase destinata a restare negli annali del rapporto tra il patron azzurro e Giovanni Di Lorenzo: "Scegli tu fino a che anno vuoi restare, questa è casa tua". Parole che raccontano bene il legame ormai indissolubile tra il difensore e il club partenopeo, arrivato in azzurro nel 2019 e diventato negli anni bandiera e simbolo della squadra, capitano nell'anno dello scudetto e punto fermo del progetto tecnico affidato a Massimiliano Allegri.

Blitz di Giuffredi a Castel di Sangro: affare chiuso

Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Poche ore dopo il retroscena, lo stesso Schira ha annunciato tramite X la chiusura definitiva della trattativa, sottolineando ancora una volta il ruolo decisivo dell'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, protagonista di un nuovo blitz nel quartier generale azzurro di Castel di Sangro, dove il Napoli sta svolgendo il ritiro estivo. Secondo il giornalista, l'affare è "fatto e confermato": il capitano ha prolungato il proprio contratto con il Napoli fino al 2030, con l'annuncio ufficiale del club atteso nei prossimi giorni. Sulla durata esatta dell'intesa, nelle scorse settimane erano circolate anche ipotesi di rinnovo fino al 2029, poi superate dalle ultime ricostruzioni che convergono sulla scadenza 2030.

Un matrimonio a vita: Di Lorenzo verso la leggenda del Napoli

Il nuovo accordo, secondo quanto raccontato da Schira, sarebbe stato definito senza discussioni economiche: nessun aumento di ingaggio previsto, a conferma di un legame che va oltre gli aspetti contrattuali. Resta ora da attendere la firma formale e la comunicazione ufficiale da parte della SSC Napoli, mentre il capitano si prepara a proseguire la propria avventura in azzurro insieme al gruppo guidato da Allegri, con l'obiettivo dichiarato di inseguire un nuovo Scudetto e consolidare il proprio posto nella storia del club.