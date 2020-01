Incredibile Amrabat, Radio Marte: "L'agente gli ha sconsigliato la città perché spinge per la Fiorentina: Mertens ha smentito tutto"

Un vero e proprio caso di mercato, quello scoppiato attorno a Sofyan Amrabat (23) sul quale c'è l'ormai noto interesse del Napoli. Il giocatore del Verona cerca una nuova sistemazione, ed oltre al club di De Laurentiis c'è la Fiorentina in forte pressing per assicurarsi le prestazioni del giocatore marocchino. La notizia dell'ultima ora, però, racconta delle vicende legate al centrocampista e le motivazioni che starebbero condizionando la sua scelta finale.



Secondo quanto raccontato da Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte, dopo la prima offerta al giocatore rifiutata dall'entourage, Giuntoli avrebbe presentato una seconda offerta combaciante con le richieste del centrocampista. Ecco, però, il caso: l'agente aveva risposto al club azzurro che al momento non voleva chiudere, perché aveva raccontato al centrocampista un serie di parametri sbagliati sulla città.



L’intenzione del procuratore - riporta Auriemma - era quella di creare un’operazione di maggior costo con la Fiorentina. Nel frattempo lo stesso Amrabat ha avuto contatti con Mertens, per avere informazioni dettagliate sulla vivibilità della città. L'attaccante belga, ovviamente, non ha confermato la versione dell'agente, di fatto smentendo qualsiasi tipo di problema legato alla città di Napoli.