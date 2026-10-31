Infermeria Napoli, novità sul recupero di Neres: possibile rientro in gruppo per la Lazio

Il Corriere dello Sport anticipa buone notizie per Allegri: il brasiliano potrebbe tornare convocabile per l’ultima gara di campionato prima della sosta

Novità importanti arrivano dall’infermeria per Massimiliano Allegri, che potrebbe riavere a disposizione un calciatore fermo da diverse settimane per la gara interna contro la Lazio. Sarebbe un recupero importante, anche se da Castel Volturno nessuno vuole prendersi ulteriori rischi. Il giocatore in questione è David Neres, che sta provando a rientrare prima della sosta, come spiega il Corriere dello Sport, che fornisce aggiornamenti anche su Favasuli e Alisson.

Neres verso la convocazione per Napoli-Lazio, ultima gara di campionato prima della sosta

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del quotidiano, Neres dovrebbe rientrare tra i convocati per Napoli-Lazio, che sarà l’ultima partita di campionato prima della sosta. Un’eventualità che rappresenterebbe un’ottima notizia per il tecnico azzurro, in un momento in cui l’emergenza in attacco e in difesa ha costretto spesso a rinunciare a pedine importanti.

Alisson e Favasuli, tempi confermati: rientro in gruppo dopo la sosta, “tre nuovi rinforzi” per Allegri

Chi invece farà rientro in gruppo dopo la sosta saranno sicuramente Alisson e Favasuli: entrambi stanno recuperando molto bene dai rispettivi infortuni. Per Allegri saranno quindi tre nuovi rinforzi alla ripresa, un aiuto importante in vista del calendario fitto che attende il Napoli.