Cessione Napoli, Rizzetta annuncia: "Trattativa ancora in corso! Ottimo rapporto con ADL, fiducia per l'accordo"

Rizzetta racconta il suo progetto per Napoli e conferma le trattative per il club azzurro: dall'acquisizione alla costruzione di una grande realtà multisport.

Matt Rizzetta, fondatore di Underdog Global Partners, ha raccontato il proprio percorso imprenditoriale e soprattutto l'ambizioso progetto costruito intorno alla città di Napoli. Dal basket alla pallavolo, passando per immobiliare e infrastrutture, fino al grande obiettivo rappresentato dal club azzurro: Rizzetta conferma che i colloqui con l'attuale proprietà sono ancora in corso e fissa anche una tempistica oltre la quale UGP potrebbe decidere di percorrere una strada alternativa.

Rizzetta: "Napoli può diventare uno dei principali motori di crescita del Paese"

Come nasce la sua storia da proprietario e investitore nel mondo dello sport? "La mia storia come proprietario e imprenditore sportivo è abbastanza particolare, perché arrivo dal mondo dei media e del marketing. Alla fine del 2009 ho fondato nel seminterrato di casa mia un'agenzia di marketing, la North 6 Agency. In circa dieci anni siamo cresciuti moltissimo, trasformandola in un'azienda di dimensioni importanti. Nel 2020 ho ceduto la maggioranza della società a diversi investitori, tra fondi di private equity, amici e familiari. Avevo circa 37 anni e in quel momento ho fatto una promessa a me stesso: avrei dedicato il capitolo successivo della mia vita e della mia carriera a ciò che amavo davvero. Amavo l'Italia, amavo lo sport ed ero sempre stato affascinato dalla possibilità di diventare proprietario di una società sportiva. Erano gli anni in cui i fondi di private equity cominciavano a interessarsi allo sport europeo, anche se il fenomeno non aveva ancora raggiunto le dimensioni attuali. Nessuno stava davvero investendo nei piccoli club considerati outsider. Da lì nasce anche il nome Underdog Global Partners. Tutto è cominciato acquistando una squadra a Campobasso, una città a circa un'ora dal luogo di origine dei miei nonni. Loro e i miei genitori sono sempre stati una grande fonte d'ispirazione per me e pensavo fosse bello poter restituire qualcosa alla comunità dalla quale proveniva la mia famiglia. La squadra giocava in quinta serie, praticamente lo stesso livello dal quale era partito il Wrexham. Avevo una visione molto ambiziosa: accompagnare il club nella scalata delle categorie e utilizzare il calcio per riportare quella città sulla mappa, dandole una visibilità internazionale. Il progetto è cresciuto molto più di quanto avessi immaginato e, sotto tanti aspetti, ha cambiato la mia vita. Ho incontrato persone straordinarie come Mark Consuelos e Kelly Ripa, diventati poi miei co-investitori. Abbiamo vinto due campionati e portato la squadra dalla quinta alla terza serie, dove si trova oggi con la possibilità di arrivare in seconda. Quella è stata la mia prima esperienza nella proprietà sportiva. In seguito abbiamo cominciato ad acquisire altre realtà in giro per il mondo, sempre con la stessa filosofia: trovare società sottovalutate, magari gestite male o non sfruttate adeguatamente sotto il profilo commerciale, ma con un potenziale enorme. Dopo quattro o cinque anni avevo costruito un portafoglio composto da diverse realtà sportive considerate outsider, tra calcio, basket e sport femminile, distribuite in vari Paesi. Nel 2025 ho deciso di riunire tutto all'interno di una struttura professionale unica: Underdog Global Partners. Oggi UGP è la nostra holding e società d'investimento ed è organizzata in tre divisioni. La prima riguarda le proprietà sportive e comprende tutte le nostre partecipazioni nei club. La seconda è dedicata all'immobiliare: a Napoli, per esempio, stiamo realizzando un grande palazzetto da 15.000 posti e lavoriamo ad altri progetti. La terza è la consulenza: assistiamo investitori facoltosi, fondi di private equity e family office che vogliono entrare nello sport ma non hanno esperienza, opportunità o una rete di contatti adeguata. Questo è ciò che UGP è diventata, ma tutto è nato dal mio amore per l'Italia e per lo sport e dal sogno di riportare sulla mappa una città vicina alle origini della mia famiglia".

Per comprendere le dimensioni raggiunte da UGP, a quanto ammontano oggi gli asset gestiti? "La situazione si sta evolvendo, soprattutto perché la società continua a crescere. All'inizio utilizzavo principalmente capitale personale. Avevo avuto successo, ma naturalmente le possibilità erano limitate: non potevamo comprare i New York Yankees o i Boston Celtics, mentre potevamo investire in realtà dal valore di alcuni milioni o di qualche decina di milioni. Il nostro modello storico consisteva nell'acquistare una società sportiva per cifre nell'ordine di milioni o decine di milioni, riorganizzarla, provare a vincere campionati e costruire una struttura gestionale più professionale. Dopo due o tre anni puntavamo a raddoppiarne o triplicarne il valore. A quel punto potevamo coinvolgere nuovi investitori, vendere una parte delle quote oppure uscire completamente. È così che siamo partiti. Oggi, anche grazie al progetto Napoli, Underdog Global Partners ha una valutazione superiore ai 300 milioni di euro. Generalmente prendiamo in considerazione investimenti compresi tra 50 e 150 milioni di dollari o euro".

All'inizio vi siete concentrati soprattutto sul calcio. Perché avete deciso di entrare nel basket e perché proprio Napoli? "Eravamo nel 2024. Avevamo già vinto alcuni campionati nel calcio e con alcuni partner stavamo ragionando sul passo successivo. Avevamo costruito una rete di rapporti straordinaria in Europa e soprattutto in Italia. In quel periodo cominciavano a circolare le prime indiscrezioni sull'interesse della NBA verso l'Europa. Oggi il progetto è molto più avanzato, mentre allora erano soprattutto voci. Guardavamo anche a quello che stava accadendo nella NCAA con il NIL e con la possibilità per gli atleti universitari di monetizzare la propria immagine. Stava nascendo un mercato dei trasferimenti che conoscevo bene grazie al calcio. Nel calcio una parte importante del modello economico consiste nell'acquistare, per esempio, un giocatore a un milione di euro, valorizzarlo e poi rivenderlo a cinque o dieci milioni. Può essere un modello estremamente redditizio".

Credo di valere qualcosa in più di un milione! "Nel tuo caso probabilmente molto di più! (Ride). Ma davanti alle telecamere preferivo mantenere basse le cifre. Stavamo analizzando tutte queste tendenze e abbiamo cominciato a guardare seriamente al basket. Anche le valutazioni erano interessanti. Nel calcio europeo, essendo lo sport principale, i club venivano valutati mediamente tra tre e nove o dieci volte i ricavi, a seconda della loro posizione e importanza. Nel basket, invece, almeno allora, si poteva acquistare una società europea per una o due volte il fatturato. Oggi le cose sono già cambiate parecchio. Avevamo compreso che il modello dell'underdog, come Wrexham o Campobasso, funzionava nel calcio perché è lo sport principale in Europa. Puoi entrare in una città più piccola, costruire un progetto economicamente sostenibile e renderlo interessante a livello internazionale. Non eravamo convinti che lo stesso potesse accadere nel basket, che rispetto al calcio rimane uno sport secondario. Per questo avevamo bisogno di una grande città. Nel frattempo avevo costruito una rete di rapporti molto forte a Napoli, che si trova a circa un'ora e mezza da Campobasso. Per anni ho viaggiato avanti e indietro, conoscendo politici, imprenditori e personalità influenti del territorio. Napoli stava vivendo una vera esplosione turistica. Ci sono circa 20 milioni di italoamericani e moltissimi hanno un legame particolare con Napoli e il Sud perché da lì provengono le loro famiglie. Vedevo quindi una possibilità straordinaria di portare il marchio Napoli nel mondo. Inoltre, la città aveva ottenuto l'America's Cup ed era stata nominata Capitale europea dello sport. Era un'opportunità eccezionale. Napoli è una grande metropoli, la settima area metropolitana più popolosa d'Europa. Mi sembrava il posto ideale nel quale investire e alla fine abbiamo comprato la squadra. Guardavo al basket europeo, all'arrivo dei fondi di private equity e alle opportunità future. Volevamo entrare in una grande città già consolidata ma ancora in crescita e aperta agli investimenti stranieri. Volevamo dedicare i successivi cinque-dieci anni della nostra vita a investire nello sport di quella città, diventandone, in un certo senso, proprietari".

Come sono andate le cose economicamente dopo l'acquisizione del Napoli Basket e quali sono i principali fattori di crescita? "È quasi ironico perché nella prima stagione non riuscivamo neppure a qualificarci per i playoff. Ma c'era un'altra caratteristica che mi aveva attirato: Napoli è una città che sostiene un'unica grande squadra di calcio. È la città più grande al mondo ad avere una sola squadra di calcio. A Madrid, Roma e in tante altre grandi città ci sono più club. A Napoli tutti sostengono la stessa squadra e sostanzialmente sono gli stessi tifosi che seguono anche il basket. Il problema era che il basket non vinceva da vent'anni. Dovevamo convincere i tifosi che eravamo arrivati con un progetto serio e di lungo periodo, pronti a investire e a trasformare una città appassionata di calcio in una piazza altrettanto appassionata di basket, costruendo quasi da zero una cultura cestistica. Nel primo anno abbiamo scelto una strategia sostenibile. Dal calcio avevo imparato che investire immediatamente tutto, senza conoscere prima l'ambiente, può essere un errore. Rischi di sbagliare e di bruciare troppo presto le risorse. Volevamo quindi costruire un bilancio sostenibile. Nel primo anno siamo arrivati sostanzialmente al pareggio. Per una società sportiva europea può sembrare insolito, ma era esattamente il nostro obiettivo. Adesso siamo al secondo anno e la situazione è differente. Stiamo investendo cifre importanti perché abbiamo davanti una grande opportunità chiamata EuroLeague. Qualche mese fa abbiamo ricevuto un'approvazione condizionata per l'espansione e contemporaneamente abbiamo costruito un ottimo dialogo con la NBA. Abbiamo una squadra competitiva. James Laughlin, il nostro general manager proveniente dalla NBA, ha costruito un buon roster e percepiamo grande attenzione internazionale intorno al progetto. Inoltre stiamo costruendo un'arena da 15.000 posti. Abbiamo ritenuto che questa fosse la stagione giusta per aumentare significativamente gli investimenti. Oggi i ricavi sono inevitabilmente limitati perché giochiamo in un palazzetto da circa 5.000-6.000 posti. È difficile produrre grandi entrate con un impianto di queste dimensioni. I costi, invece, stanno aumentando perché abbiamo deliberatamente costruito una squadra molto competitiva. In questo momento siamo imbattuti sia in campionato sia in EuroCup. Credo che possiamo essere tra le prime quattro o cinque squadre italiane e vogliamo essere competitivi anche in Europa. Questo naturalmente produce perdite operative che l'anno scorso non avevamo, ma sono investimenti programmati e strategici, perfettamente coerenti con la nostra visione di lungo periodo".

Come immagina il futuro del Napoli tra EuroLeague e progetto NBA Europe? "È un momento affascinante per il basket europeo. Ci sono NBA ed EuroLeague e penso che tutti stiano cercando di capire cosa faranno gli altri. Quando abbiamo acquistato Napoli avevamo valutato anche Roma, Venezia e Milano. Abbiamo analizzato tutte le grandi città, ma alla fine abbiamo scelto Napoli per i motivi che ho spiegato: è la settima area metropolitana più grande d'Europa, ha una diaspora internazionale straordinaria, con circa 20 milioni di italoamericani, e un pubblico potenziale che difficilmente trovi altrove in Europa nelle stesse proporzioni. Alle sue spalle c'è anche la Costiera Amalfitana e il turismo continua a crescere. Ci mancava soltanto una cosa: l'attenzione della NBA e dell'EuroLeague. Due anni fa nessuna delle due ci considerava. Napoli aveva tutti gli ingredienti per meritare una franchigia NBA Europe o un posto nell'espansione dell'EuroLeague, ma non aveva ancora una tradizione cestistica tale da essere presa in considerazione. Pensavo che, se fossi riuscito a incontrare NBA ed EuroLeague e mostrare loro ciò che vedevamo noi, sarebbero rimaste interessate. Ho quindi lavorato per due o tre mesi per ottenere incontri con entrambe. Grazie ad alcuni mentori e amici comuni, alla fine ci siamo riusciti. Oggi, circa 18 mesi dopo, siamo praticamente al traguardo soprattutto con l'EuroLeague, mentre con la NBA abbiamo costruito un rapporto eccellente e fatto progressi importanti. Per me è quasi surreale. Siamo partiti pensando che Napoli avesse un potenziale di crescita superiore a quasi qualsiasi altro mercato sportivo europeo e oggi giochiamo l'EuroCup, siamo tra le principali squadre della Serie A italiana, abbiamo un'approvazione condizionata per l'espansione dell'EuroLeague e un ottimo rapporto con la NBA. È come vedere un sogno diventare realtà".

Ma dove finirà Napoli? "Oggi in Europa esiste già una realtà cestistica consolidata e di altissimo livello: l'EuroLeague. I club che ne fanno parte hanno trent'anni di storia, tifoserie solide e sono presenti in mercati affermati come Madrid, Barcellona, Milano e Monaco, oltre ai grandi mercati dell'Europa orientale, fondamentali per la cultura del basket europeo, come Israele, Serbia e Grecia. La nostra visione non è cambiata: se abbiamo l'opportunità di entrare in una competizione consolidata come l'EuroLeague, vogliamo sfruttarla. C'è poi l'aspetto economico. È pubblico che la nostra proposta per l'EuroLeague fosse intorno agli 80 milioni di euro. L'intero progetto avrebbe un investimento di circa 400 milioni, considerando che la sola offerta per entrare nella competizione è di circa 80 milioni. Sono cifre molto inferiori rispetto a quelle richieste dal progetto NBA Europe. Detto questo, abbiamo un rapporto eccellente con la NBA. Non bisogna mai sottovalutare un'organizzazione del genere e io non scommetterei mai contro la NBA. Vedremo cosa succederà. Non abbiamo ancora preso un impegno definitivo con nessuna delle due competizioni, anche se oggi siamo sicuramente più avanti nel percorso con l'EuroLeague. Credo che la soluzione migliore per tutti sia trovare in futuro un punto d'incontro tra NBA ed EuroLeague. Penso che prima o poi accadrà e spero che Napoli Basketball possa uscirne in una posizione ancora migliore".

All'inizio dell'anno si è parlato di UGP alla guida di un consorzio interessato ad acquistare il Napoli, per una valutazione vicina ai due miliardi di euro. A che punto siamo? "Facciamo un passo indietro. Il modello di business di UGP è cambiato proprio mentre sviluppavamo il nostro progetto nel calcio. Quando ho iniziato a costruire il portafoglio, circa sette anni fa, volevo acquistare club outsider in diverse parti del mondo seguendo una filosofia comune. Abbiamo cominciato in Italia, poi siamo arrivati a Londra, negli Stati Uniti e in Canada. Mi sono però reso conto abbastanza velocemente che la teoria era molto più semplice della pratica. Sulla carta sembrava logico acquistare squadre in territori diversi, creare economie di scala e centralizzare amministrazione, vendite, marketing, infrastrutture e scouting. Nella realtà è estremamente complicato. Devi gestire società in continenti differenti, con fusi orari, culture, sistemi giuridici e lingue diverse. Ho imparato sulla mia pelle che, almeno per noi, non era necessariamente il modello sul quale concentrare tutte le risorse. Abbiamo quindi rivisto strategia, organizzazione e modello operativo. Invece di distribuire gli investimenti in tanti Paesi, abbiamo deciso di concentrare tutto su una città. Ed è così che siamo arrivati all'opportunità Napoli. Per me Napoli è davvero unica. Da una parte è una metropoli consolidata, con circa quattro milioni di abitanti e la settima area metropolitana più grande d'Europa. Dall'altra è ancora un territorio pieno di opportunità, pronto a ricevere investimenti e a crescere. Se vai a Roma, Madrid o Londra trovi città enormi, ma spesso anche una certa resistenza agli investimenti esterni. A Napoli è diverso. Non voglio dire che sia una città in vendita, perché avrebbe una connotazione negativa, ma se arrivi con la visione corretta e le risorse economiche necessarie puoi trovare opportunità enormi. Grazie alle relazioni costruite possiamo oggi valutare privatizzazioni di infrastrutture pubbliche e progetti immobiliari. Tutto questo deriva da anni di lavoro sul territorio. Abbiamo quindi deciso di concentrare le nostre energie su una città che nei prossimi cinque, dieci o vent'anni potrebbe diventare uno dei principali motori della crescita economica italiana. Napoli è tra le città italiane con la crescita del PIL più elevata, è nella top ten europea ed è la città più giovane d'Italia. Per me sono tutti elementi che confermano la validità della strategia. Naturalmente il calcio è lo sport principale della città. Ho avuto modo di conoscere la famiglia De Laurentiis, che ha acquistato il Napoli dopo il fallimento del 2004. Aurelio De Laurentiis ha trasformato il club in una presenza abituale in Champions League e in una delle trenta società calcistiche di maggior valore al mondo. Ha svolto un lavoro straordinario e negli ultimi anni abbiamo costruito un ottimo rapporto. Vedremo cosa accadrà. La nostra visione è riunire le diverse realtà sportive e creare una grande piattaforma multisportiva sotto il marchio Napoli, proprio come accade con Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Non penso sia casuale che tre dei quattro o cinque brand calcistici più preziosi al mondo siano società multisportive come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, tutte con un enterprise value superiore ai cinque-sei miliardi di euro. Come dicevo, Napoli ha una sola grande squadra di calcio. Non dobbiamo dividere la città tra due tifoserie o creare contrapposizioni. L'intera comunità potrebbe sostenere un progetto del genere. Naturalmente restano diversi elementi da definire, ma noi vogliamo andare avanti e il rapporto con l'attuale proprietà è eccellente. Spero che riusciremo a raggiungere un accordo, proprio come la NBA spera di trovare un'intesa con l'EuroLeague".

Quindi le trattative sono ancora in corso? "Assolutamente sì".

Per un'operazione di queste dimensioni avete dovuto cambiare anche la struttura di UGP. Come procede la raccolta dei capitali? "È un processo molto interessante. Soprattutto nell'ultimo anno abbiamo dedicato parecchio tempo alla revisione della struttura giuridica e della governance di UGP. Quando una società cresce, anche la raccolta di capitali diventa inevitabilmente più complessa e articolata".

Parliamo di miliardi di dollari? "Partiamo dal basket. Se entrassimo in EuroLeague, l'investimento complessivo sarebbe di circa 400 milioni di euro. Con la NBA, invece, il modello economico sarebbe completamente differente. Nel caso dell'EuroLeague, quei 400 milioni comprenderebbero la licenza, la costruzione dell'arena da 15.000 posti e il capitale circolante necessario per costruire una squadra con standard da EuroLeague. Sarà un'arena straordinaria. È incredibile che Napoli sia la più grande città europea con almeno un milione di abitanti a non avere ancora un impianto coperto da 10.000 posti. Ed è anche una destinazione ideale per concerti e festival. A questo bisogna aggiungere l'operazione calcio, che da sola avrebbe un valore di diversi miliardi. Si è parlato di una cifra vicina ai due miliardi di euro, ma vedremo quale sarà la valutazione finale. Per noi è particolarmente interessante anche la possibilità di sviluppare progetti immobiliari collegati. Il Comune di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi sono stati una risorsa straordinaria e ci hanno mostrato grande disponibilità. Lo considero un amico, naturalmente nel senso professionale del termine. Ha accolto con grande apertura una realtà imprenditoriale giovane, ambiziosa, internazionale e orientata al futuro come la nostra, interessata a investire in una città straordinaria. Napoli ha cultura, gastronomia e moda, ma talvolta viene ancora percepita un gradino sotto le principali metropoli europee. Quando si parla delle città di riferimento per la NBA vengono immediatamente in mente Londra, Milano, Monaco, Berlino e magari Atene. Napoli sta bussando alla porta di quel gruppo. Credo che il sindaco e l'amministrazione abbiano compreso l'opportunità ed è anche per questo che sono così aperti all'arrivo di gruppi internazionali. Investimenti del genere possono permettere alla città di compiere quel salto e diventare una metropoli di primo livello nel panorama europeo. Credo che vadano applauditi per questa apertura, perché per accogliere opportunità così grandi servono coraggio e convinzione".

Ha una tempistica per capire quando potrebbe concretizzarsi l'operazione calcio? "La nostra visione ormai è costruire una piattaforma multisportiva a Napoli. Abbiamo già acquistato la squadra femminile di basket e stiamo facendo passi concreti. Abbiamo presentato un'offerta per acquisire una società di pallavolo a Napoli, sia maschile sia femminile. Considero la pallavolo il terzo sport più importante d'Europa e sta crescendo enormemente anche negli Stati Uniti. Vedo quindi opportunità molto interessanti".

E naturalmente il calcio fa parte di questa strategia? "Certamente. Per realizzare davvero la nostra visione multisportiva a Napoli abbiamo bisogno del calcio. L'SSC Napoli è chiaramente la scelta più logica, ma restano diversi passaggi importanti da completare perché l'operazione possa diventare realtà. Siamo determinati a portarla a termine e sono fiducioso che ci riusciremo. Se non dovesse accadere, però, abbiamo un'alternativa assolutamente valida. Non la chiamerei neppure piano B, perché ogni mattina mi sveglio pensando che potrebbe addirittura rivelarsi migliore del piano A. L'idea sarebbe sviluppare un progetto calcistico in maniera differente, seguendo la nostra visione. Penso a modelli come Como o Union Berlino: il Como, per esempio, dieci anni fa era in quarta serie e oggi compete ai massimi livelli, con una valutazione superiore al miliardo di euro. Ha costruito qualcosa di molto interessante partendo dalle fondamenta. È un modello che prenderemmo seriamente in considerazione e siamo pronti eventualmente a modificare la strategia. Abbiamo una tempistica indicativa e non penso che andremo molto oltre l'inizio del prossimo anno prima di prendere una decisione definitiva. L'SSC Napoli rimane ovviamente l'asset principale e siamo determinati a trovare un accordo. Se questo non accadesse, avremmo comunque un'alternativa perfettamente percorribile. C'è un elemento interessante: Napoli è la più grande città al mondo ad avere una sola squadra di calcio. Pensate a Madrid con Real e Atletico, Londra con tantissimi club di Premier League, Milano con Inter e Milan, Roma con Roma e Lazio. Anche ad Atene ci sono diverse realtà importanti. Napoli rappresenta un'eccezione. In passato esistevano inoltre altre realtà calcistiche cittadine precedenti all'attuale SSC Napoli, come Naples Football and Cricket Club e Internapoli. Quelle realtà si unirono successivamente e nel 1905 nacque una società che rappresenta una parte importante della storia calcistica cittadina. UGP ha acquisito i diritti di proprietà intellettuale di quel club, scomparso dopo la fondazione dell'SSC Napoli nel 1926. Qualora scegliessimo la strada alternativa, vorremmo recuperare alcuni elementi di quella storia e riportare in vita un marchio storico, attraverso un progetto profondamente legato al territorio e costruito dal basso. Con il massimo rispetto per la famiglia De Laurentiis, che ha svolto un lavoro straordinario, crediamo che esistano alcuni settori nei quali si potrebbe investire maggiormente: settore giovanile, infrastrutture, innovazione e rapporto con la comunità. Sono aspetti che vorremmo sviluppare dalle fondamenta, facendo crescere progressivamente la squadra e magari regalando un giorno alla città un grande derby. Napoli è una delle poche grandi città al mondo a non averne uno, proprio perché esiste una sola squadra".

Quali vantaggi offre un modello nel quale lo stesso gruppo controlla più realtà sportive nella medesima città? "Lo dico con grande umiltà: quando possiedi diverse realtà sportive all'interno di una città, sotto molti aspetti finisci per possedere anche la città stessa. Bisogna comprendere bene questo concetto. Lo sport è un settore enorme e il motivo per cui oggi viene considerato una vera asset class è la sua straordinaria crescita economica. Se controlli diverse realtà sportive in una città, puoi esercitare sotto molti aspetti un'influenza importante sulla città stessa. Siamo a New York: immaginate cosa vorrebbe dire possedere partecipazioni negli Yankees, nei Rangers e nei Knicks. I Dolan hanno già creato qualcosa di simile attraverso basket, hockey e gli immobili che circondano gli impianti. Da tifoso dei Jets, naturalmente aggiungerei anche loro invece dei Giants. (Ride). Pensate al valore che potrebbe avere un portafoglio simile tra cinque, dieci o quindici anni. Oltre alle società sportive c'è naturalmente il valore economico e patrimoniale delle singole partecipazioni. Ma il vero vantaggio è che nel tempo questo modello può creare nuove opportunità d'investimento, nuove operazioni e un gruppo estremamente diversificato. È esattamente ciò che vogliamo costruire a Napoli. La prima fase consiste nel consolidare tutte le realtà sportive, riunendole sotto un grande marchio identificato come Napoli Sports. La seconda consiste nel collegare sport e immobiliare. Lo stiamo già facendo con il palazzetto del basket e, se riusciremo a completare l'operazione calcistica, vorremmo applicare lo stesso modello allo stadio. Lo stesso concetto potrebbe essere esteso alla pallavolo, realizzando un'arena dedicata, oppure agli sport acquatici come pallanuoto e nuoto, costruendo un centro specifico. Si parla inoltre della possibilità che la Formula 1 possa arrivare a Napoli come nuova tappa dopo l'uscita di Imola dal calendario. In quel caso saremmo certamente coinvolti nella candidatura per portare la Formula 1 in città, e anche quel progetto genererebbe importanti opportunità immobiliari. Molti di questi interventi potrebbero essere realizzati attraverso partnership pubblico-private, rese possibili anche dalle relazioni che abbiamo costruito con l'amministrazione comunale e con alcune figure importanti del territorio. La terza fase sarebbe la naturale evoluzione delle prime due: diversificare ulteriormente gli investimenti. Napoli sta vivendo una crescita turistica straordinaria. C'è la Costiera Amalfitana e ci sono opportunità negli hotel, nell'ospitalità, nella ristorazione e nelle infrastrutture. Inoltre Napoli ospita una delle più grandi basi militari statunitensi in Europa e c'è la presenza della NATO. Le opportunità di crescita nei prossimi dieci anni sono davvero numerose. Questo è ciò che vogliamo costruire, ma dobbiamo farlo con intelligenza e senza compiere passi più lunghi della gamba. La prima fase è consolidare lo sport. La seconda è collegarlo all'immobiliare. La terza sarà sfruttare nuove opportunità d'investimento capaci di creare sinergie con il territorio e con l'intero ecosistema economico cittadino. Credo che, se riusciremo a realizzare questa visione, nei prossimi quindici o vent'anni potremo costruire un gruppo d'investimento diversificato dal valore compreso tra 20 e 30 miliardi di dollari. Naturalmente esistono dei rischi, ma c'è anche un entusiasmo enorme. Sono davvero entusiasta di questa opportunità. Abbiamo impiegato anni di sacrifici, lavoro e impegno per costruire queste relazioni e mettere il nostro gruppo nella condizione di poter realizzare un progetto simile. Adesso, se non riusciremo a portarlo a termine, non potremo dare la colpa a nessuno, perché finalmente tutti gli altri ingredienti sono al loro posto".