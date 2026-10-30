Podcast Il Napoli a Rizzetta? Forgione: "Attenzione, servono investimenti maggiori rispetto al basket"

Angelo Forgione presenta Juventus-Napoli: "La panchina di Spalletti è sotto osservazione, gli azzurri possono incidere sul suo futuro".

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "È certamente una partita diversa, anche se negli ultimi anni ci siamo abituati a considerarla tale come tante altre grandi partite del campionato del Napoli. Soprattutto per merito degli azzurri, negli ultimi otto anni i livelli si sono molto più equilibrati: il Napoli ha cominciato a vincere di più e la Juventus di meno. Quest'anno entrambe si trovano in una posizione di galleggiamento e proprio per questo la partita diventa ancora più importante. È quasi come un concorso: una delle due può continuare a sperare, l'altra rischia di fermarsi. Vedremo chi potrà proseguire realmente nella rincorsa al quarto posto".

Sarà anche una sfida particolare tra Spalletti e Allegri, ritrovatisi sulle panchine di Juventus e Napoli. Quanto pesa soprattutto per l'ex tecnico azzurro?

"Non c'è dubbio che entrambe le panchine siano sotto osservazione, ma soprattutto quella di Spalletti. Credo che in questa partita si giochi moltissimo del suo futuro immediato alla Juventus. Non ce lo saremmo mai aspettati, ma sta accadendo qualcosa di inatteso. Il paradosso è che potrebbe essere proprio il Napoli a stabilire, in qualche maniera, se Spalletti possa proseguire o meno sulla panchina bianconera. Parliamo comunque di due allenatori importanti: uno ha fatto la storia della Juventus e l'altro quella del Napoli e adesso si ritrovano sulle panchine invertite. È un ulteriore motivo d'interesse per questa partita".

Quanto è stato importante il Napoli nella carriera di Spalletti, considerando le difficoltà incontrate successivamente?

"Spalletti sta pagando alcune valutazioni fatte dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli. Prima è andato a prendersi una Nazionale in enorme difficoltà e poi una Juventus che sta vivendo a sua volta una situazione molto complicata. Facendo un viaggio a ritroso si comprende ancora meglio quanto sia stato importante il Napoli per Spalletti. Poi naturalmente, dal punto di vista napoletano, ci auguriamo che questa partita possa significare una vittoria degli azzurri".

Matt Rizzetta ha ribadito di essere interessato all'acquisizione del Napoli e di sperare in un accordo con De Laurentiis. Come interpreti queste dichiarazioni?

"Rizzetta insiste e De Laurentiis è stato altrettanto chiaro nelle sue precedenti dichiarazioni. Evidentemente tra i due esiste ancora un filo di congiunzione e questa situazione potrebbe non essere totalmente chiusa. Rizzetta è più esplicito nelle proprie intenzioni, mentre De Laurentiis resta molto più criptico. Forse sarebbe utile una dichiarazione ancora più chiara da parte del presidente, perché dobbiamo essere sicuri, e immagino che lo voglia innanzitutto De Laurentiis, che un giorno il Napoli finisca in mani sicure".

Il lavoro che Rizzetta sta facendo nel basket può rappresentare una garanzia anche per il Napoli?

"Sta presentando un biglietto da visita importante attraverso il basket, ma questo non basta. Bisogna stare attenti perché i livelli di investimento del basket non sono quelli richiesti dal calcio. Rizzetta, inoltre, è un uomo che rappresenta anche altre entità e non soltanto se stesso. Quindi non dobbiamo pensare che ciò che sta facendo nel basket, per quanto importante, sia automaticamente sufficiente a rassicurarci su quello che potrebbe fare nel calcio. Su un eventuale futuro proprietario del Napoli bisogna avere tutte le garanzie necessarie".