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Juve-Napoli, arbitra Sozza con Meraviglia al Var: la sestina completa

Juve-Napoli, arbitra Sozza con Meraviglia al Var: la sestina completaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:10In primo piano
di Fabio Tarantino

Sarà Simone Sozza l'arbitro di Juve-Napoli con Meraviglia al Var. Ecco la sestina completa:

SOZZA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV:     DOVERI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       GARIGLIO