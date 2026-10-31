Juventus-Napoli, Cds: due novità per Allegri, ritorna De Bruyne dal 1'

Il tecnico azzurro prepara il ritorno a Torino con Meret in porta e il belga in regia al posto dell’infortunato Lobotka, pronto anche Marianucci

Massimiliano Allegri sembra orientato a proporre almeno due novità dal primo minuto nella formazione che domani scenderà in campo contro la Juventus. Il Corriere dello Sport parla di ore di riflessione alla vigilia del suo ritorno a Torino, con Meret pronto a riprendere il posto in porta al posto di Milinkovic-Savic. Resta il dubbio sulle condizioni di Rrahmani, uscito contro il Monza per un colpo allo sterno: se non dovesse farcela, giocherebbe Marianucci.

Juventus-Napoli, la difesa quasi obbligata: Buongiorno, Badiashile, Spinazzola e Favasuli out, confermati Di Lorenzo e Olivera

Dietro le scelte sono obbligate, o quasi. Mancheranno Buongiorno, Badiashile e Spinazzola, oltre a Favasuli. Sulle corsie esterne sono confermatissimi Di Lorenzo e Olivera, mentre al centro una maglia è per Rafa Marin e l’altra può essere di Rrahmani, uscito mercoledì all’intervallo: le sue condizioni continueranno a essere valutate nelle prossime ore, con Marianucci pronto in caso di forfait.

De Bruyne play, Gilmour in panchina: tridente confermato con Lang, Politano e Hojlund

La grande novità di domani sarà il ritorno di De Bruyne dal 1', al centro come play tra Anguissa e McTominay, anche perché Lobotka sarà out per diverse settimane dopo l’infortunio contro il Monza. KDB parte con Gilmour inizialmente in panchina. In attacco Allegri sembra orientato a confermare il tridente delle ultime partite, che sta crescendo anche come intesa: Lang a sinistra, Politano a destra e Hojlund al centro.