Avanti tutta per Varela al Napoli! Schira annuncia: "Assalto per gennaio! Doppia idea"

Calciomercato Napoli, Varela del Monza primo nome per l'attacco di Allegri: il ds Manna è già al lavoro

Il Napoli si muove già in vista del mercato di gennaio e avrebbe individuato in Varela il principale obiettivo per rinforzare la rosa. A confermare l'interesse del club azzurro è stato Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube, dove ha fatto il punto sulla possibile operazione e sulle strategie della società partenopea in vista della prossima sessione invernale. Lo aveva fatto già ieri in diretta a Radio Tuttonapoli.

Napoli, Varela è il primo obiettivo per gennaio

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato, il Napoli avrebbe già avviato le prime mosse per provare a portare il giocatore alla corte di Allegri. La dirigenza sarebbe intenzionata a puntare con decisione sul profilo del calciatore, tanto da considerarlo una priorità assoluta per il mercato di gennaio. Non si tratterebbe, dunque, di un semplice sondaggio esplorativo, ma di un interesse concreto che potrebbe trasformarsi presto in un tentativo per arrivare alla fumata bianca.

Le possibili strategie per arrivare al giocatore

Restano da valutare, tuttavia, le modalità dell'eventuale trasferimento. Schira ha delineato due possibili scenari: "Il Napoli su Varela si è già mosso, è l'obiettivo principale per gennaio. È pronto all'assalto. Magari lo lascia per sei mesi al Monza o arriva subito se parte Lucca". La soluzione potrebbe quindi dipendere anche dalle operazioni in uscita degli azzurri. Se Lucca dovesse lasciare Napoli, infatti, il club potrebbe accelerare per assicurarsi immediatamente Varela. In alternativa, non è esclusa l'ipotesi di un accordo a gennaio con permanenza temporanea al Monza fino al termine della stagione.