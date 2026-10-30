Podcast Da Torino: "Spalletti rischia già col Napoli. C'è un nome per il sostituto..."

A due giorni da Juve-Napoli, Graziano Carugo Campi, giornalista che segue le vicende di casa Juventus, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

"Non puntare su una squadra che gioca a memoria è un problema. La Juve ha anche un problema morale. Questi giocatori già in passato si sono sciolti come neve al sole e quelli che sono arrivati come Sarr, Vicario o Kolo Muani o Woltemade ti danno il segnale di una squadra che non ha leader. Spalletti infatti voleva Martinez che aveva esperienza ed è un vincente".

"Un ritiro di un giorno e mezzo non so quanto possa servire. Anzi, se c'è un problema con l'allenatore, magari la pressione aumenta visto che sei in un posto con una persona con cui non vai d'accordo. Comunque l'impressione è che se Spalletti andrà male, salterà, al netto di quello che si dice oggi sulle responsabilità. Va anche detto che il club non è abituato a gestire situazioni simili, Carnevali in carriera ha esonerato appena due allenatori e prima era al Sassuolo, in un contesto diverso".

"Conte? La Juve non ci pensa. E lui non è lo stesso di quando arriva in estate e costruisce una squadra. Poi sul modulo, anche se Conte sa cambiare, se lui torna col 3-5-2 questo modulo sarebbe problematico per molti giocatori. Si parla di Pioli, vedremo".

"Allegri è uno che ascolta lo spogliatoio e cerca di mettere i giocatori nelle condizioni migliori. Quindi non è uno che va allo scontro ma sa dialogare. Quindi per me è in grado di cambiare. Anche alla Juve ha modificato tanti moduli".