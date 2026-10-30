Podcast Esposito: "C'è un giocatore della Juve che vedrei bene a Napoli"

Carmine Esposito, ex giocatore, oggi allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

In che momento si trova oggi il Napoli e quanto margine di crescita vedi in questa squadra? "Concordo sul fatto che ci sia stato molto scetticismo, sia da parte dei tifosi sia della stampa, anche per la scelta dell'allenatore. Tuttavia, contro la Roma ho visto un buonissimo Napoli, penalizzato anche dalla sfortuna. A Monza ci sono stati ulteriori miglioramenti, con una vittoria per 4-1 e una squadra capace di gestire la partita. Credo che si debba ripartire proprio da queste ultime due prestazioni, lasciandoci il passato alle spalle. Siamo ancora in corsa per la Champions League e, continuando a fare risultati, possiamo vedere un Napoli diverso."

Quanto incidono le pause e i cali di attenzione che si vedono durante le partite? Il Napoli sembra spesso staccare la spina, per poi crescere nel secondo tempo. "Secondo me stiamo pagando un po' l'eredità della scorsa stagione con Conte, un allenatore che pretendeva massima attenzione per tutti i 95 minuti. La squadra era abituata a mantenere sempre altissima la concentrazione e forse oggi sta risentendo di quel cambiamento. Il Napoli continua ad avere troppe distrazioni e pause, anche da parte dei nuovi arrivati. Mi dispiace, ma sono convinto che ci si stia lavorando. Ripartirei dalle prestazioni contro Roma e Monza: adesso la cosa più importante è continuare a fare risultati, perché sono la medicina migliore."

Quanto vale oggi la sfida contro la Juventus e quale delle due squadre ha più da perdere? "Per noi tifosi del Napoli non è mai una partita normale. Credo però che in questo momento la Juventus abbia più da perdere, perché l'ho vista davvero in difficoltà anche contro il Genoa. Naturalmente sarà una partita diversa da quelle precedenti, sia per loro sia per noi, e richiederà un'attenzione particolare. Nonostante questo, penso che oggi il Napoli sia più avvantaggiato rispetto alla Juventus."

Lobotka, che dovrebbe rientrare nel 2027 dopo l'infortunio, potrà tornare centrale nel progetto Napoli anche con De Bruyne nel ruolo di play? "Lobotka, negli ultimi anni, è stato probabilmente il miglior play in assoluto. È un giocatore straordinario, anche se qualche pausa può capitare. Adesso abbiamo De Bruyne, che in quel ruolo si esprime benissimo ed è un calciatore di grandissimo livello. Mi dispiace per l'infortunio di Lobotka, perché ha dato tantissimo al Napoli e sono convinto che potrà darci ancora molto. Speriamo che torni presto e ci aiuti a raggiungere una classifica migliore. Con giocatori di questo livello possiamo ritrovare quel tipo di calcio che in questo momento ci manca un po'."

Rasmus Hojlund è tornato al gol contro il Monza dopo sette partite. Che cosa deve diventare per questo Napoli? "Deve continuare a fare gol come quello realizzato contro il Monza. Sul primo ha fatto un movimento straordinario, servito benissimo da Neres, mentre sul secondo ha dimostrato grande qualità con una giocata da vero campione nell'area piccola. Questo ragazzo ha ancora enormi margini di crescita e spero che la rete contro il Monza possa sbloccarlo definitivamente. Il Napoli ha bisogno di un attaccante come lui, ma soprattutto mi auguro che possa trovare continuità e soddisfazioni personali, perché è un giocatore che per 90 minuti dà tutto."

Il Napoli è davvero attrezzato per conquistare un posto in Champions League? Quanto diventa decisiva la partita contro la Juventus? "Domenica sarà una partita fondamentale, soprattutto per noi. Se non dovessimo ottenere un risultato pieno a Torino, mentre le altre continuassero a vincere, la situazione diventerebbe davvero complicata. Non qualificarsi alla prossima Champions League sarebbe un risultato disastroso. Sono comunque molto fiducioso e convinto che il Napoli possa andare a Torino per vincere e recuperare punti. Davanti ci sono squadre come Lazio, Roma e Como che stanno facendo bene, ma prima o poi qualcuno potrebbe perdere terreno. Dobbiamo essere bravi ad approfittarne."

Guardando alle probabili formazioni di Juventus e Napoli, quale giocatore bianconero prenderesti per inserirlo nell'undici azzurro? "Io mi tengo i miei giocatori, perché sono molto contento della rosa del Napoli. Della Juventus, però, prenderei sicuramente McKennie e Bremer."