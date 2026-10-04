Infermeria, due recuperi certi: Allegri li riavrà contro il Frosinone
La pausa per gli impegni delle Nazionali può rappresentare un'occasione preziosa per il Napoli, che punta a recuperare alcune pedine in vista della ripresa del campionato. Massimiliano Allegri dovrebbe infatti ritrovare due giocatori per la sfida contro il Frosinone.
Napoli, Meret e Spinazzola verso il rientro: Marianucci ancora da valutare
Le indicazioni più positive riguardano Alex Meret e Leonardo Spinazzola. Entrambi stanno procedendo verso il completo recupero e, salvo contrattempi, dovrebbero tornare a disposizione di Allegri per la partita contro il Frosinone. Situazione ancora da valutare, invece, per Luca Marianucci: per il difensore saranno necessari ulteriori controlli prima di poter definire con maggiore precisione le tempistiche del ritorno in gruppo e dell'eventuale convocazione.
Favasuli Napoli, rientro atteso dopo la seconda sosta per le Nazionali
Tra gli indisponibili ci sarà invece Costantino Favasuli. L'esterno è alle prese con una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra, un problema che dovrebbe costringerlo a uno stop superiore ai 20 giorni. I tempi effettivi del recupero dipenderanno comunque dalla risposta del calciatore alle terapie e dall'evoluzione del percorso riabilitativo: al momento, l'ipotesi è quella di rivedere Favasuli tra i convocati soltanto dopo la seconda sosta dedicata alle Nazionali.
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