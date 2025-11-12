Ufficiale
Infortunio Anguissa, primi esami dal Camerun. La Federazione: "C'è lesione muscolare"
TuttoNapoli.net
Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e del Camerun, è stato costretto a lasciare il ritiro della propria nazionale ed è già ritornato in città dopo il problema muscoare rimediato ieri. La Federazione camerunense, attraverso i propri canali ufficiali, ha svelato l'esito dei primi esami ai quali si è sottoposto l'azzurro.
"Zambo Anguissa soffre di una lesione muscolare alla coscia sinistra, secondo un'ecografia eseguita questa mattina. Nelle prossime ore verrà eseguita una risonanza magnetica a Napoli. Il centrocampista camerunense sta lasciando il ritiro". Adesso bisognerà attendere l'eisto della risonanza magnetica per stabilire il grado della lesione e i tempi di recupero.
Pubblicità
In primo piano
Copertina UfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato” di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com