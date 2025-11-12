Ufficiale

Infortunio Anguissa, primi esami dal Camerun. La Federazione: "C'è lesione muscolare"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:08In primo piano
di Antonio Noto

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e del Camerun, è stato costretto a lasciare il ritiro della propria nazionale ed è già ritornato in città dopo il problema muscoare rimediato ieri. La Federazione camerunense, attraverso i propri canali ufficiali, ha svelato l'esito dei primi esami ai quali si è sottoposto l'azzurro.

"Zambo Anguissa soffre di una lesione muscolare alla coscia sinistra, secondo un'ecografia eseguita questa mattina. Nelle prossime ore verrà eseguita una risonanza magnetica a Napoli. Il centrocampista camerunense sta lasciando il ritiro". Adesso bisognerà attendere l'eisto della risonanza magnetica per stabilire il grado della lesione e i tempi di recupero.