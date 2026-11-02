Infortunio De Bruyne, a rischio la sfida col Porto: cosa filtra da Torino

De Bruyne si fa male contro la Juve: distorsione alla caviglia, esami oggi e presenza col Porto a rischio

Infortunio per De Bruyne contro la Juventus. Il belga ha accusato un problema alla caviglia durante la sfida dello Stadium e oggi si sottoporrà agli esami di rito, che permetteranno di conoscere l’entità della distorsione e di stimare i tempi di recupero. Una notizia che pesa sul Napoli, perché il fuoriclasse era diventato il riferimento della regia dopo lo stop di Lobotka, fermo per circa sei settimane per una doppia lesione alla caviglia, e ora rischia di mancare in un momento in cui l’infermeria è già affollata.

A rischio il Porto in Champions League

La presenza del belga mercoledì in Portogallo contro il Porto di Farioli è quindi a rischio. Come scrive il Corriere dello Sport, il quadro dipenderà dagli accertamenti di oggi: se la distorsione sarà lieve, De Bruyne potrebbe recuperare per Oporto, altrimenti il Napoli dovrà fare a meno del suo regista in una gara importante per la classifica della League Phase, dove gli azzurri hanno bisogno di punti dopo il 4-3 al Bodo/Glimt.

Allegri senza il suo regista: le alternative

Se l’infortunio fosse confermato, Allegri dovrebbe ridisegnare ancora il centrocampo, con Gilmour e Anguissa come principali alternative e con McTominay chiamato a un ruolo ancora più centrale. Il tecnico, che ha puntato molto sulla nuova veste da regista del belga, dovrà trovare soluzioni rapide per non perdere equilibrio e qualità, in un periodo in cui ogni assenza pesa e il tour de force non concede tregua.