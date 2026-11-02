Napoli in emergenza totale: altri cinque forfait da Torino, il lungo elenco

Napoli, serata nera anche per gli infortuni: Di Lorenzo e Olivera ko, Højlund e Milinkovic-Savic out, in panchina la Primavera

Serata da dimenticare per il Napoli sul fronte delle condizioni fisiche. Giovanni Di Lorenzo è uscito all’intervallo per un risentimento all’adduttore, aggiungendo un’altra incognita alla lista degli indisponibili. Pochi minuti prima del fischio d’inizio era arrivato anche il forfait di Højlund, bloccato da un leggero stato influenzale e rimasto precauzionalmente in hotel. Un’assenza pesante, considerando il ruolo del danese nell’attacco azzurro, in una sfida in cui Allegri, squalificato, non poteva neanche essere in panchina.

Milinkovic-Savic ko, in panchina i ragazzi della Primavera

Fuori anche Milinkovic-Savic, fermato da un lieve affaticamento muscolare: il portiere ha seguito la partita dalla tribuna. Sono ko che si aggiungono alla lunga lista di indisponibili con cui l’allenatore ha dovuto fare i conti nelle ultime settimane, tra Lobotka, Badiashile, Spinazzola, Neres e Alisson Santos. Per completare il gruppo, accanto ai giocatori a disposizione di Landucci, in panchina sono saliti tanti ragazzi della Primavera di Nocerino, un segnale evidente di quanto la rosa sia ridotta ai minimi termini.

Nel finale anche Olivera: la lista si allunga

Nel finale si è aggiunto l’infortunio di Olivera, che ha completato una serata da dimenticare anche dal punto di vista fisico. Ora lo staff medico dovrà valutare le condizioni di Di Lorenzo e dell’esterno uruguaiano con gli esami di rito, mentre il Napoli, già a rischio per la presenza di De Bruyne a Oporto, si prepara alla trasferta in Portogallo con un’infermeria sempre più affollata e con la necessità di affidarsi ai giovani. Out come detto anche Lobotka, Favasuli, Neres, Alisson, Spinazzola. Insomma, lungo elenco.