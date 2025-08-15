Infortunio Lukaku, Gazzetta: "Da ieri sera ottimismo in più, ora attesa per gli esami"

vedi letture

Non si parla che dell'infortunio di Romelu Lukaku nel post Napoli-Olympiacos con cui è andata in archivio anche la seconda parte di ritiro con l'ultima amichevole e poi i saluti prima di tre giorni di riposo tra Ferragosto e il weekend. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione e traccia un bilancio delle condizioni del belga in attesa dell'esito degli esami strumentali che potrebbero anche modificare le strategie di mercato del club.

"Tra domenica e lunedì, a Castel Volturno, saranno gli esami strumentali a chiarire il mistero ma per ora, e non potrebbe esserci diagnosi diversa, è legittimo restare sul vago. Il quotidiano aggiunge: "Prima di sbilanciarsi il Napoli attende che arrivi la sentenza dei controlli di Pineta Grande, destinati a orientare, eccome, le scelte di Conte, anche se ieri sera iniziava a serpeggiare un pizzico di ottimismo in più".

Lukaku si è fatto male alla mezz'ora del primo tempo, al suo posto è entrato Lucca che nella ripresa è anche andato a segno, poi nel finale con l'uscita dell'ex Udinese Conte ha spostato De Bruyne al centro dell'attacco, ruolo inedito da falso nove per lui, magari anche un'indicazione per il futuro in caso di emergenza in attacco.