Insigne show: "Gol da favola, è il padrone del campo! I leader sono fatti così"

Insigne show contro la Lazio, gara super da parte del capitano del Napoli che segna due gol e regala spettacolo.

Voto 7.5 su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "E' il padrone, in campo. Trasforma il rigore e realizza un altro gol da favola. La stagione è tutta sua".

Voto 8 per il Corriere dello Sport: "Il rigore per spingersi oltre Diego, che solo a pensarlo è da brividi, ma anche commovente generosità nell'andare a scalare su chiunque. I leader sono fatti così e il pallonetto è sublime".

Voto 7.5 su Tuttonapoli: "Fantastico. Freddo dal dischetto, sorprendendo l'ex compagno di squadra Reina che lo conosce benissimo. Il raddoppio è una delizia, accomodando il pallone con un leggero pallonetto sfruttando il passo in più in avanti del portiere. Al di là dei gol tante giocate di enorme qualità, nello stretto, sdoppiandosi anche in fase difensiva".