Insigne spento e sotto standard come gli altri big: l'Italia soffre, ma alla fine vola ai quarti

Soffre, ma alla fine vince. E meritatamente, per quanto creato nell'arco di tutti i 120'. L'Italia mette al tappeto l'Austria e vola ai quarti di finale di Euro 2020, dove sfiderà uno tra Portogallo e Belgio. Non brilla Lorenzo Insigne, così come gran parte dei big della Nazionale. All'indomani del successo azzurro La Gazzetta dello Sport commenta così e si sofferma anche sulla figura del capitano del Napoli:

"Partita complicata anche perché la tensione della prima partita dentro o fuori è visibile a occhio nudo: più errori tecnici del solito, circolazione più lenta, qualche azzurro meno ispirato, tipo Berardi, anche perché poco sollecitato. Ma anche Insigne e Verratti sono sotto standard. [...] Ripartiamo con la pazienza dei ragni, tessendo con fede la tela di passaggi che ci ha fatti rinascere. Ma sembriamo stanchi. La nostra mediana in particolare. Insigne spento, Immobile non trova più il pallone".