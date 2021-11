Inter-Napoli 3-2, le pagelle: Insigne mai in partita, la mediana soffre, Mertens la stravolge!

Ospina 6 - Un paio di interventi non impossibili, poi si fa sorprendere sull'angolo che vale il raddoppio ma era difficile arrivarci. Colpito duro in diverse occasioni, ma chiude la gara.

Di Lorenzo 6 - Riscatta una prova sofferta con un ottimo finale di partita, spingendo con continuità e partecipando all'assedio finale con caparbietà e qualità. Suo il pallone che Mario Rui si vede salvare incredibilmente da Handanovic.

Rrahmani 6 - Gli avversari entrano da ogni posizione, ma tutto sommato è tra i pochi a salvarsi, senza particolari errori ed anche con diversi guizzi in area di rigore, come nel finale anticipando Dzeko

Koulibaly 5,5 - Ingenuo nell'allargare il braccio e concedendo il rigore che mette in partita un'Inter non partita al meglio. Diverse imprecisioni, ma anche tanti recuperi che però sono più affannosi rispetto al solito, anche se paga la poca copertura dei compagni.

Mario Rui 5,5 - Chiamato agli straordinari sullo sviluppo esterno dell'Inter che da quelle parti fa male e Insigne non lo aiuta molto rispetto al solito. Non benissimo sulla ripartenza del 3-1, stringendo verso il centro senza alcun senso e lasciando troppo spazio a Lautaro. E' generoso nel finale, ma Handanovic gli nega il gol dell'incredibile 3-3

Anguissa 5,5 - Ad alti ritmi non ha la solita lucidità e infatti sbaglia molto più del solito. Cresce però alla distanza e salva la sua prova iniziando a difendere in avanti, dando continuità all'azione e poi servendo anche Mertens per il possibile 3-3 che sembrava solo da spingere in rete.

Fabian 5,5 - Soffre la pressione nerazzurra e spesso è costretto a rincorrere le folate offensive dei nerazzurri ad un'altra velocità, come in occasione del 3-1 quando non riesce a fare fallo per spezzare l'azione. Prova lontana rispetto alle ultime apparizione, ma del resto a campo aperto è penalizzato dal suo passo.

Lozano 6 - Nel momento più difficile è uno dei pochi che riesce a salvarsi, dando ampiezza e puntando l'uomo uno contro uno, seppur con risultati alterni al cross. Al punto che quando viene richiamato in panchina la sensazione è quella di una scelta azzardata di Spalletti (dal 75' Elmas 6 - Positivo, come gli altri subentranti, nell'assalto finale dopo il super-gol di Mertens. Non riesce ad incidere quando è chiamato alla conclusione, ma non è semplice nel traffico)

Zielinski 6 - Recupera palla e poi va a chiudere l'azione per il vantaggio del Napoli. Per la verità poi la prova non è molto lontano dalle ultime, soffrendo l'impatto fisico dei nerazzurri, e nell'assalto finale ha comunque qualche intuizione.

Insigne 4,5 - Mai in partita e in questa gara neanche utile alla squadra. Non ha velocità e fisicità per tenere botta in questa tipologia di gara molto aperta, con capovolgimenti da area ad area. Perde tanti palloni nel tentativo di girarsi, uno di questi porta all'angolo che vale il 2-1 (dal 75' - Mertens 7 - Dà la scossa ad una squadra ormai ferma. Trova un gol fantastico che ridà fiducia ai suoi, poi crea imprevedibilità in area, per poco non trova un'altra zampata e i nerazzurri non leggono mai i suoi movimenti ed al 97' manda alto il 3-3 che sembrava fatto)

Osimhen 5,5 - Un giallo, sicuramente eccessivo dell'arbitro su un tentativo di pressione, lo condiziona in ogni intervento. Non ha grossi palloni giocabili, anche se poteva fare di più su qualche palla vagante e su un colpo di testa. Poi prende un colpo tra occhio er zigomo ed è costretto ad uscire (dal 55' Petagna 6 - Fa quello che può, difendendo palla spalla alla porta nel momento di difficoltà, poi dà peso in area nell'assalto finale)