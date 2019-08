James, Alvino: "Il Napoli tramite Mendes potrebbe aprire ad un obbligo di riscatto sui 35mln"

Nel corso di Top Calcio 24 è intervenuto il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino: "Lozano domattina farà le visite mediche per poi firmare in sede Filmauro. Una richiesta di Ancelotti e un'operazione partita addirittura a gennaio. Sarà disponibile già per Firenze, ma bisognerà vedere a livello burocratiche con le varie pratiche, anche se il Napoli farà visite molto approfondite dopo quell'infortunio avuto nelle scorse settimane. James? Il Napoli potrebbe fare anche un passo in avanti rispetto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Tramite Mendes potrebbero offrire un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissando la cifra intorno ai 35mln di euro. Sarebbe un colpo che darebbe grande entusiasmo".