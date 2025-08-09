Ultim'ora Juanlu, il Napoli non cede! Rai: non ci saranno rilanci al Siviglia, fermi a 17mln

Non si sblocca ancora la trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez: è in corso un braccio di ferro tra il giocatore e gli azzurri con il club spagnolo. Infatti, il Napoli ha raggiunto la cifra di 17 milioni di euro richiesta dal Siviglia settimane fa, ma gli andalusi adesso non vogliono accettare perché sono arrivate intanto offerte superiori dalla Premier League. Juanlu Sanchez, dal canto suo, si è promesso alla squadra partenopea e non vuole ascoltare alternative.

Stando a quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato Rai, la linea del Napoli non è cambiata nelle ultime ore. Gli azzurri sono totalmente fermi sulla propria posizione: l'offerta di 17 milioni di euro è quella finale e non ci sarà alcun rilancio. L'entourage del laterale spagnolo, riferisce Venerato, vuole sbloccare la situazione tra lunedì e martedì della prossima settimana