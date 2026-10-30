Nuovo centro sportivo, Alvino svela: “Atto dal notaio la prossima settimana”

Carlo Alvino parla dell'infortunio di Lobotka, del progetto Napoli e delle novità su stadio e centro sportivo.

Il giornalista Carlo Alvino, intervenuto nel corso di "Terzo Tempo Calcio Napoli", trasmissione in onda su Televomero, ha analizzato le strategie del club azzurro, soffermandosi sull'assenza di Stanislav Lobotka e sul progetto tecnico affidato a Massimiliano Allegri: “Quella di Lobotka è un'assenza devastante. Perdere un giocatore come lui nell'economia della rosa del Napoli è terribile. Il progetto del Napoli è conservativo. Ha fatto ciò che doveva fare l'anno scorso e poi con Allegri ha preso un tecnico per valorizzare la rosa. Al club interessa tanto la rigenerazione di tre calciatori: Beukema, Noa Lang e Lucca per il presente e per il futuro. Anche nell'ottica di un'eventuale cessione per fare mercato in entrata”.

Alvino: “Centro sportivo, la prossima settimana l'atto dal notaio. Per lo stadio c'è Aponte con MSC”

Alvino ha poi fornito aggiornamenti sui progetti infrastrutturali del Napoli, a partire dal nuovo stadio e dal centro sportivo. Per quanto riguarda l'impianto, il giornalista ha parlato di un investimento multimilionario e del possibile coinvolgimento di importanti aziende internazionali, citando anche Gianluigi Aponte e MSC. Sul centro sportivo, invece, ha annunciato un passaggio significativo nell'iter per l'acquisizione dei terreni, illustrando l'obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis. “Lo stadio è un'operazione multimilionaria, ci sono delle idee di sponsorizzazione. C'è Aponte con MSC, ma non solo lui, anche altre aziende di rilevanza mondiale sono coinvolte. Centro sportivo? La settimana prossima ci sarà l'atto dal notaio per l'acquisizione dei terreni per la costruzione del centro sportivo. Il presidente De Laurentiis ha il sogno di vedere le ruspe in azione prima della fine dell'anno del centenario”.

Nel corso del suo intervento, Alvino ha infine condiviso un ricordo personale legato a Diego Armando Maradona, raccontando un episodio risalente alla stagione del primo scudetto azzurro. Il giornalista ha ricordato la stima che il fuoriclasse argentino nutriva nei suoi confronti e un'intervista concessagli in un periodo in cui il Napoli osservava il silenzio stampa. “Maradona? A distanza di anni, ho scoperto la stima di Maradona tramite chi ci stava attorno e lo aiutava nella sua avventura napoletana fin dall'inizio. Aveva colto in me il giovane che voleva emergere. Ricordo una partita contro l'Empoli nella stagione del primo scudetto, con gli azzurri che erano in silenzio stampa. Maradona non parlava. Il collega Rino Cesarano mi disse di andare a parlarci, poi a un certo punto mi spinse vicino a lui. Diego mi guardò e mi chiese se volessi un'intervista. Poi dopo mi disse che potevo darla anche agli altri, ma solo se avessero messo il mio nome”.