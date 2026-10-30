Podcast Varela-Napoli, Giuliani: "Magari! Lucca non c'è, serve vero sostituto di Hojlund"

Varela accostato al Napoli. Obiettivo concreto per gennaio per il club azzurro. Fulvio Giuliani, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

"Varela? Parto dal presupposto che Hojlund è fortissimo. Ma se lo spremi oltre ogni limite fisico sostenibile, non puoi pretendere di averlo sempre al massimo. Dispiace per Lucca, ma Varela sarebbe un cambio vero e farebbe rendere molto di più anche Hojlund. Oggi c'è una sola punta di ruolo, Lucca non c'è. E comunque mi rifiuto di credere che questo ragazzo sia quello che abbiamo visto fino ad oggi, altrimenti a Udine giocava la sua controfigura. Magari ad oggi non ha la struttura psicologica per reggere una piazza simile in una squadra simile con attese del genere. Per il suo bene dovrebbe andar via".

"Infortunio Lobotka? Si tratta di un vero guaio, lo so, è banale dirlo, ma non ci voleva per tanti motivi. Lobotka era ed è vitale per il Napoli, Gilmour è forte ma non è Stani, qundi la sua assenza è un problema anche se poteva andar peggio vedendo le immagini. A Torino tanto dipenderà da Anguissa che mi ricorda Seedorf per quella sua capacità di essere determinante, ma quando decideva lui. Consentitemi la battuta. Se gioca come sa, è determinante".

"Nuovo Napoli? Io sono convinto che questo gruppo debba giocare, deve essere propositivo, non sa fare altro. Puoi congelare il risultato ogni tanto ma entro certi limiti. Anche con Conte il Napoli non era straordinario gestore del risultato. Non ha quelle caratteristiche per il blocco basso, lì fanno le belle statuine. Penso anche Allegri lo abbia capito, al netto delle sue battutine. L'intuizione De Bruyne rispondeva all'esigenza di risolvere il rebus della coesistenza con McTominay. Neppure Conte ci era riuscito".