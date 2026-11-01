Ufficiale Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Allegri

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Napoli, posticipo della 10ª giornata di Serie A. Allegri ripropone il 4-3-3 con De Bruyne in cabina di regia. Tra i pali torna Meret, davanti a lui la linea a quattro è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Marianucci e Rafa Marin al centro. In mediana completano il pacchetto con De Bruyne, Anguissa e McTominay. Si ferma Hojlund in attacco, al suo posto chance dal 1' per Lucca, completano il tridente Politano e Lang.

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.

A disposizione: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang. All. Allegri.

A disposizione: Contini, Spinelli, Gilmour, Rrahmani, Barido, Giovane, Vergara, Beukema, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto.