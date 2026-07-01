Khalaili più lontano? Napoli deve prima cedere e l'Inter tenta il sorpasso

vedi letture

Khalaili diviso tra Napoli e Inter, ma il prezzo intanto sale. De Laurentiis però vuole prima venga ceduto qualcuno: Manna al lavoro

Il futuro di Khalaili continua a tenere banco sul mercato. Nelle ultime ore, infatti, l'Inter avrebbe effettuato il sorpasso sul Napoli nella corsa all'esterno offensivo, approfittando dello stallo che sta rallentando l'operazione imbastita dal club azzurro. La società partenopea avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il calciatore, ma prima di poter affondare il colpo è chiamata a liberare spazio in rosa attraverso la cessione di Pasquale Mazzocchi. Finché questa operazione non sarà completata, il Napoli non potrà chiudere l'affare, lasciando così margini d'inserimento alla concorrenza. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Inter in pressing, il valore del cartellino cresce

La situazione è stata colta al volo dall'Inter, che si è inserita con decisione nella trattativa e starebbe cercando di anticipare i tempi per assicurarsi il talento al posto di Dumfries. Il forte interesse dei nerazzurri, unito alla competizione tra i due club, avrebbe inevitabilmente contribuito a far lievitare la valutazione del giocatore. Se inizialmente il costo dell'operazione appariva più contenuto, oggi la richiesta del club proprietario del cartellino sarebbe salita fino a circa 30 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe incidere sulle strategie di entrambe le società nelle prossime settimane. Il Napoli resta alla finestra.