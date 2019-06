KK - Lukaku non è un obiettivo del Napoli. Si insiste per Lozano

Non arrivano conferme su Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United accostato al Napoli dalla Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riferito da Kiss Kiss Napoli, non si tratta di un giocatore in orbita Napoli. Il profilo per l'attacco resta quello di un attaccate forte, ancora giovane, e tutti gli indizi portano a Hirving Lozano del PSV anche se la trattativa è difficile ed a seguire Rodrigo del Valencia.