Koulibaly show: è rinato grazie a due giocatori

Si parla della rinascita di Koulibaly nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Meriti anche suoi per i tre gol subiti dal Napoli, in Europa miglior difesa al pari del Chelsea. Il quotidiano individua due fattori alla base di prestazioni sontuose: "La rinascita di Koulibaly è stata fondamentale per questa performance che non come appare qualcosa di temporaneo. La tranquillità del senegalese, tornato fra i top in Europa, è dovuta soprattutto a due fattori che hanno il nome di Rrahmani e Anguissa. Le qualità del kosovaro meglio si sposano a quelle del Comandante. Ma soprattutto il doppio muro eretto dal Napoli ha le sembianze di Frank Anguissa che davanti alla difesa riesce a costruire un filtro che difficilmente costringe i difensori all’uno contro uno con l’avversario".