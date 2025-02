Kvara non benissimo al Psg: è arrivato come uno qualsiasi e non convince ancora

Kvaratskhelia non sta ancora convincendo i suoi nuovi tifosi al Psg. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola facendo il punto sul suo rendimento attuale in Francia.

"Finora ha giocato tre partite, solo una per intero, e tutto sommato nemmeno benissimo. Khvicha Kvaratskhelia è arrivato a Parigi come uno dei tanti: nessuna presentazione speciale in stile Messi, Ibra o Neymar, ma la routine che accompagna negli ultimi due anni i nuovi giocatori del Paris Saint-Germain. Video dell’arrivo, prime parole, foto con la maglia, insomma le solite cose. A cui va aggiunta una presentazione al Parco dei Principi prima della partita che il Psg ha giocato contro il Manchester City in Champions e alla quale, purtroppo per lui, il georgiano non ha partecipato in quanto fuori dalla lista. Il debutto con la maglia numero 7, che fino all'anno scorso era di un certo Mbappé, l’ha fatto pochi giorni dopo, in casa contro il Reims e da titolare. Partito largo a sinistra, per poi traslocare nella ripresa al centro, dove non ha reso".