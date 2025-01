Kvara-PSG, Sky: il Napoli apre alla cessione ma non accetta contropartite: le cifre

Il Napoli ha aperto alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia, soprattutto considerando il forte interesse del PSG delle ultime ore. La situazione non è definita, riferisce Sky Sport, ma rispetto all’estate scorsa con l’offerta da 200 milioni sia per il georgiano che per Osimhen rifiutata però dal Napoli che voleva vendere solo il nigeriano, le cose ora sono cambiate. Due i motivi alla base: il rendimento dell’ex Dinamo Batumi, ma soprattutto il rinnovo di contratto offerto che non ha convinto il giocatore nonostante le cifre importanti. Il PSG offre 80 milioni, ma inserendo giocatori come Skriniar.

Il Napoli, dal canto suo, ha le idee chiare: se i francesi vogliono il giocatore devono pagarlo 80 milioni di euro cash, la cifra della clausola in caso di rinnovo e senza contropartite. Il Napoli, a quel punto, andrebbe su un altro attaccante e ci sono due profili caldi al momento: Zhegrova da una parte o Chiesa dall’altra, ma per quanto riguarda qest’ultimo sarebbe un’affare da ultimi giorni di mercato. Il Napoli, prosegue l’emittente satellitare, valuta la cessione di Kvaratskhelia per evitare eventualmente errori del passato come nei casi Allan o Osimhen.