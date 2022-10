Kvaratskhelia al Cds: "Io ed il Napoli senza limiti, cresciamo insieme! Spalletti un maestro, CR7 l'idolo"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Kvicha Kvaratskhelia ha parlato del suo inizio in azzurro e delle ambizioni stagionali.

Di seguito alcuni stralci: "Voto al Napoli? Facile: 10. E' una squadra piena di giocatori molto forti: se continuiamo così, possiamo anche arrivare più in alto di quanto pensino tutti. Kvaramania? E' bello sapere che in tanti la pensino così, ma proprio per questo motivo quando gioco do tutto me stesso. Il cento per cento. Più del massimo. Dove voglio arrivare? Sto lavorando molto per migliorare e voglio lavorare anche di più perché devo ancora imparare tante cose. Però una cosa è certa: voglio arrivare in alto".

Sui rimproveri di Spalletti per qualche dribbling in più e gli elogi per l'aiuto difensivo: "E' veramente un grande allenatore. Molto, molto bravo: mi guarda da fuori e mi dice cosa sto facendo nella maniera giusta e cosa sto sbagliando. Mi fa migliorare. E' un maestro". Ed il Napoli? "Una famiglia, un gruppo molto unito che lavora con impegno e guarda nella stessa direzione. E poi una squadra molto forte".



Sugli obiettivi: "Lo scudetto è un sogno, certo. Gli ottavi, a questo punto, un obiettivo. Nessuno ha limiti. Possiamo crescere insieme, mano nella mano. No limits. Vincere la Champions o il campionato? Perché devo scegliere? Tutti e due"

Sul paragone con George Best ed il suo idolo: "Non faccio troppo caso a queste cose e tra l'altro credo che sia molto difficile arrivare a questi livelli. Diciamo che io voglio arrivare al mio livello: sto lavorando per me stesso. Per essere Kvara. Idolo? Cristiano Ronaldo. Anche se il mio primo amore è stato Guti del Real Madrid. Quando giocavo con gli amici a Tbilisi, la mia città, indossavamo magliette bianche: io, dietro, scrivevo il suo nome".