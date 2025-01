L'annuncio della Rai: "Il Napoli rinuncia ufficialmente a Garnacho"

"Il Napoli rinuncia ufficialmente a Garnacho. Non c'è accordo con il Manchester United. Manna vira su altri profili". Questo l'annuncio di Ciro Venerato, giornalista Rai, esperto di mercato.

Il Napoli ha tenuto vivi i contatti con il Manchester fino alle ultime ore, ma c’è ancora troppa distanza economica tra le parti sulla valutazione del cartellino del giocatore. Così la società azzurra, per sostituire Kvaratskhelia, ha deciso di puntare su altri calciatori. I prossimi giorni saranno decisivi per l’arrivo del nuovo esterno. Il mercato in Italia si concluderà lunedì. Da Lang ad Amuzu, fino alla new entry Riquelme, sono tanti i giocatori sondati dal Napoli per provare a regalare un rinforzo sulle corsie laterali a Conte.