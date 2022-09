L'inserimento lampo di Kim, la crescita silenziosa di Meret: così il Napoli è diventato solido

TuttoNapoli.net

Solo cinque gol subiti dall'inizio di questa stagione, dunque in sette partite. In cui il Napoli è stato capace di mantenere la rete inviolata per ben tre volte. Una media mica male. La crescita difensiva della formazione di Luciano Spallett è evidente, stando a quanto scritto oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport:

"E ora in Champions devono tutti fare i conti con the Monster. Che Kim Minjae fosse un buon difensore, lo si era capito dagli unanimi pareri degli addetti ai lavori. Però l’inserimento comporta sempre dei tempi tecnici, invece il coreano sembra che giochi da sempre in questa squadra. Finora nessuna sbavatura con Amir Rrahmani, l’altro centrale, da tempo una certezza per Luciano Spalletti.

[...] Crescita silenziosa. È quella di Alex Meret, portiere con la valigia per l’estate intera e ora collezionista di clean-sheet. In campionato ne ha già messi in fila tre su sei gare. Ma soprattutto con la fiducia che comincia a sentire dall’ambiente, è salito il suo rendimento: prove sempre al di sopra della sufficienza, miglioramento nella gestione della palla coi piedi e soprattutto si vede che i compagni si fidano di lui".