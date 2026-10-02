Tegola Favasuli, tempi di recupero: ecco quando può tornare

Favasuli fermo per una lesione di secondo grado: stop superiore ai 20 giorni e possibile rientro dopo la seconda sosta.

Brutta tegola per il Napoli e per Massimiliano Allegri. L'infortunio rimediato da Costantino Favasuli con l'Italia Under 21 si è rivelato più serio del previsto. Il club azzurro ha comunicato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra, con il calciatore che inizierà l'iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center.

Infortunio Favasuli, tempi di recupero: possibile rientro dopo la seconda sosta

Per una lesione di questo tipo lo stop di Favasuli dovrebbe essere superiore ai 20 giorni. I tempi effettivi dipenderanno naturalmente dalla risposta del calciatore alle terapie e dall'evoluzione del recupero, ma l'ipotesi è che l'esterno possa tornare a disposizione dopo la seconda sosta per le Nazionali. Il primo impegno degli azzurri a ritorno dagli impegni delle nazionali di novembre sarà il 21 nella sfida al Maradona contro il Torino. Il Napoli dovrà quindi fare a meno di Favasuli per una parte importante dei prossimi impegni, proprio in una fase della stagione caratterizzata da un calendario particolarmente intenso. Allegri perde così una soluzione preziosa sulle corsie esterne e dovrà attendere le prossime settimane per capire quando potrà reinserire il calciatore in gruppo.