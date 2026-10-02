Podcast Caccavale: “Pronto a scommettere: Allegri presto passerà alla difesa a 3, o meglio a 5"

Ernesto Caccavalle anticipa la possibile svolta tattica di Allegri.

Ernesto Caccavalle, giornalista ed ex europarlamentare, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania. Nel corso del suo intervento si è soffermato sull'emergenza a centrocampo degli azzurri e sulle possibili soluzioni tattiche a disposizione di Massimiliano Allegri, arrivando a pronosticare un imminente passaggio alla difesa a tre: “Non voglio fare questo gioco dei numeri, che poi spesso finiscono per essere anche un po' stucchevoli: 3-4-2-1 o 4-2-3-1. Se conosco un po' Allegri, io credo che, convincendosi del fatto di avere solo due centrocampisti e De Bruyne e Vergara che possono giocare anche nella linea dei centrocampisti, ma non sono esattamente dei centrocampisti, lui tenterà di giocare con la difesa a tre per essere più coperto.

Perché non l'ha fatto? Non lo so, però sto facendo delle valutazioni futuribili. Se dovesse accadere qualcosa a uno di questi due, a quel punto potrebbe pensare di mettere De Bruyne sulla linea dei centrocampisti e Vergara sulla linea dei centrocampisti e avere tre difensori dietro, anzi cinque in realtà, con Spinazzola a fare il quinto a sinistra, Favasuli a fare il quinto a destra o Politano a fare il quinto a destra e quindi dare maggiore copertura a un centrocampo molto poco muscolare. Perché alla fine avere De Bruyne e Vergara nei due di centrocampo significherebbe avere un centrocampo abbastanza scarico dal punto di vista muscolare. Questa era un po' la mia idea. Non dico che lui voglia passare a tre, dico soltanto che, se l'emergenza a centrocampo dovesse prolungarsi, dove ha abbondanza in difesa adesso, almeno numericamente, potrebbe pensare a questa soluzione. Qualitativamente ho ancora dei dubbi, perché non abbiamo ancora rivisto Rafa Marin e non abbiamo visto Badiashile. Sono pronto a scommettere con Fabio, amichevolmente, e lo dico davanti ai nostri ascoltatori, che Allegri molto presto passerà alla difesa a tre, o meglio a cinque. Questo è quello che lui ha in mente. Faccio una scommessa con te: ti porto a cena”.

Ernesto Caccavalle a Radio Tutto Napoli anticipa la possibile svolta tattica di Allegri: “Presto passerà alla difesa a tre”.