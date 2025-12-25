Valore rose Transfermarkt, il Napoli perde il 3° posto: "Paga età, Champions e impiego riserve"

L'ultimo aggiornamento di Transfermarkt, sito specializzato nelle valutazioni anche economiche, vede un calo generale della Serie A e che colpisce molto anche il Napoli che perde il terzo posto, scendendo da 503mln a 466mln con una flessione del 7%. Perdono anche Inter (-3%) e soprattutto Juventus (quasi 9%), sale invece il Milan, in crescita del 3% (di seguito la tabella completa).

Il sito specializzato spiega anche le flessioni da parte dei club più importanti ed anche di chi, come Inter e Napoli, certo non è così balbettante nelle presazioni: "Le prestazioni in Europa, ad esempio, ma anche e soprattutto l'età anagrafica della rosa e in particolare di quei giocatori che hanno spiccato, nel bene e nel male, ma anche il numero di calciatori coinvolti. L'Inter paga in particolare i ribassi di giocatori che hanno già raggiunto il loro livello più alto e attualmente non possono far altro che scendere. Il Napoli patisce le difficoltà in Champions, l'età non ottimale dei propri migliori interpreti e anche lo scarso coinvolgimento di molti membri del progetto.

Tutto ciò, associato a quanto rallentamento in classifica, lo sconta in primis la Juventus (-53 milioni), forse con un arsenale più giovane, ma con tanti problemi, soprattutto in attacco. Fra le altre perdono oltre 44 milioni l'Atalanta e la Fiorentina, con la prima alle prese con la problematica separazione col Gasp, e la seconda che, contro ogni aspettativa, giace in fondo al tabellone ed è ora chiamata all'impresa per restare in Serie A. C'è anche chi ha motivo per gioire, ovviamente. Il Como (+39,1 milioni), in particolare, trainato dai propri giovani capitanati da Nico Paz, ma anche da Jacobo Ramón e Jayden Addai".