Gli auguri di ADL: "Sapere di aver contribuito a momenti di gioia, mi rende felice!"
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, come di consueto ha fatto gli auguri di Buon Natale a tutti i tifosi azzurri con un tweet sul proprio account X:
"A nome di tutto il Calcio Napoli gli auguri più sinceri e calorosi di buon Natale a tutti. Per il Napoli è stato un anno molto bello e ricco di successi. Sapere di aver contribuito a regalare momenti di gioia ai nostri tifosi mi rende felice. Che il Natale sia un’occasione per stare tutti insieme in famiglia, all’insegna delle tradizioni".
