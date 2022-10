La frase che nessuno ha mai sentito pronunciare su Messi, Ronaldo o Mbappé

"Piano con i complimenti", "Troppi elogi potrebbero rovinarlo", "Spalletti lo tuteli" sono alcune delle frasi piene di retorica lette sui social

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Piano con i complimenti", "Troppi elogi potrebbero rovinarlo", "Spalletti lo tuteli" sono alcune delle frasi piene di retorica lette sui social da opinionisti vari dopo le prodezze di Khvicha Kvaratskhelia. La sintesi è che se il georgiano credesse a tutte le carezze lette potrebbe montarsi la testa e smettere di giocare bene diventando improvvisamente uno qualunque. Dando per buona, in minima parte, questa tesi, trattandosi comunque di un ragazzo di appena 21 anni, risulta difficile credere ad un epilogo simile.

Kvara è un talento che oltre ad avere spalle larghe e forte personalità, sa anche gestire i momenti di pressione positiva e negativa avendo un carattere particolarmente resistente agli urti. Si è campioni e potenziali fuoriclasse anche fuori dal campo, leggendo cosa gli altri dicono e scrivono di te. Non c'è bisogno di difendere nessuno e non bisogna stare zitti o fingere non sia successo niente per evitare di non sovraesporlo mediaticamente. Il 77 si esalti pure, se lo merita, ha scelto di fare il calciatore e saprà come gestire ogni momento della propria carriera.

Non per scomodare paragoni oggi eccessivi, ma non abbiamo mai sentito nessuno dire dei primi Messi, Ronaldo o Mbappè "calma o si montano la testa e non esplodono più". La carriera è un processo naturale e ognuno ha la propria. A prescindere da cosa racconteranno gli altri, dai termini che utilizzeranno, dall'enfasi con la quale lo descriveranno, il destino di Kvara sembrerebbe già scritto.