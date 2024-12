"La Juve può permettersi di rinunciare a Danilo?": la risposta di Thiago Motta in conferenza

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 13:38 In primo piano

Danilo si avvicina al Napoli. Il brasiliano è il primo obiettivo del club azzurro per la difesa a gennaio. Del suo futuro (non) ha parlato Thiago Motta in conferenza stampa prima della sfida contro la Fiorentina. A precisa domanda sul mercato e sul destino dell'ex City, il tecnico della Juve ha glissato.

La Juve può permettersi di rinunciare a Danilo?

"Danilo, come gli altri, pensa solo alla partita della Fiorentina. Per le prossime vedremo e ne discuteremo al momento opportuno. Il mercato sarà da gestire nel modo giusto e bene. Oggi la concentrazione è sulla partita di domani contro la Fiorentina perché è la prossima di campionato".