La notte di Raspadori: Conte prende spunto dal derby?

Il Napoli quest'oggi passa al 3-5-2 e sarà anche la notte della grande chance per Giacomo Raspadori. L'attaccante, tra la scorsa estate e il mercato invernale, si è guardato intorno, l’hanno tentato Olympique Marsiglia, Atalanta e Juventus ma il Napoli l’ha trattenuto proprio per volontà di Conte. Farà coppia con Lukaku ed il Corriere del Mezzogiorno propone un parallelo con quanto accaduto nel derby con Dybala che, muovendosi a supporto di Dovbyk, proprio così ha colpito la Lazio.

Raspadori può avere la stessa funzione, scompaginare una linea difensiva che - analizza il quotidiano - tende ad appiattirsi appoggiandosi al lavoro in copertura di Rovella e Guendouzi. Raspadori finora ha collezionato 538 minuti di cui solo 67 con Lukaku in campo ed a referto c’è anche un gol fondamentale per la vittoria contro il Venezia. Stavolta avrebbe un valore persino maggiore per l'emergenza che accompagnerà il Napoli e la difficoltà della sfida dell'Olimpico.