La partita in cui Marianucci ha stregato ADL e l'indizio di Corsi

Il Napoli pensa già al futuro e blocca Luca Marianucci, difensore classe 2004 dell'Empoli. C’è un accordo verbale tra le due società per un trasferimento a titolo definitivo. Affare da 10 milioni. Mancano solo le firme. Un giocatore di prospettiva che arriva dopo il no della Fiorentina a gennaio per un altro giovanissimo come Comuzzo.

Marianucci ha stupito tutti contro la Juve in Coppa Italia. Ottima prova e rigore decisivo. Il centrale fu premiato nelle pagelle di TMW con un bel 7,5. Con la seguente motivazione: "Serenità invidiabile a dispetto della giovane età, mette diverse toppe dietro indovinando sempre il tempo giusto per la chiusura. Calma olimpica dal dischetto, scrive una pagina di storia regalando la prima storica semifinale".

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, dopo quella partita, intervenne a Crc e svelò di aver sentito il patron azzurro. Non specificò il motivo, ma erano le ore successive all'exploit del giocatore già accostato al Napoli. Corsi disse: "De Laurentiis? Ci siamo sentiti lunedì scorso, mi è piaciuto molto l’atteggiamento che sta avendo con la squadra in questo momento. Su discorsi di mercato non voglio entrare".