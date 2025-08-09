La rivelazione di Gatti: "Conte e Manna mi volevano al Napoli, ecco perchè ho rifiutato"

di Arturo Minervini
"Ho detto no al Napoli per la Juventus". Così parla il difensore bianconero Federico Gatti, direttamente da Herzogenaurach sede del ritiro estivo della Juventus, raggiunto dai microfoni di TuttoMercatoweb.com:

Hai pensato di andare via dalla Juve?
“No, non ho mai messo in discussione il mio futuro qui. Mi ha fatto tanto piacere l'interessamento di un allenatore come Conte, che è uno dei top allenatori al mondo, e del direttore Manna. Li ringrazio tanto, perché hanno fatto tanto per volermi a Napoli. Ma ho preferito seguire il cuore. Questa è una famiglia, Torino è casa mia, sono cresciuto qui. Diciamo che la scelta era abbastanza facile”

La Juventus è pronta anche per tornare a lottare per lo Scudetto?
“Questo stemma che uno ha sul petto ha un blasone enorme, quindi ti impone di giocare ogni partita per vincere. Questo è ciò che posso dire, poi non so quando sarà, ma bisogna sicuramente farlo al più presto. La Champions, sì, sicuramente è fondamentale. L'anno scorso sono state partite molto importanti, sono quelle dove si cresce di più, giochi in dei palcoscenici importanti e bellissimi, quindi dobbiamo andare anche lì il più avanti possibile”. 