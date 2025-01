La spinta di tutta Napoli: con l'Atalanta prima gara pesante in chiave Scudetto

Ci sono partite dai significati che vanno oltre le parole, soprattutto in certi momenti molto delicati, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport per presentare la sfida del Napoli sul campo dell'Atalanta con riferimento all'addio di Kvaratskhelia e quanto accaduto a Capodichino con oltre tremila tifosi, forse di più, che - fermati dal divieto di trasferta - hanno salutato ieri all'aeroporto la squadra in partenza per Bergamo con cori, bandiere, striscioni, fumogeni.

Il viaggio verso Atalanta-Napoli, oggi in prima visione al Gewiss, è cominciato così. Il Napoli si presenta da primo, da solo a +4 sulla Dea, e ciò significa che il risultato di oggi comincerà a determinare. Gli azzurri hanno la chance di scappare a +7 e l’Atalanta di riportarsi a -1. Una vittoria dell’una o dell’altra avrà risvolti fondamentali in ottica scudetto.