La statistica assurda su Insigne e il mal di gol

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne ha segnato dieci gol stagionali ma appena due su azione, uno in campionato, contro la Lazio, nel girone di ritorno. C'è una statistica che evidenzia i suoi limiti davanti alla porta ormai atavici: in Serie A il capitano del Napoli è sesto per tiri complessivi, sono 80 dall'inizio del campionato, eppure è arrivato un solo gol su azione contro la Lazio.

Davanti a Insigne ci sono tutti i principali goleador del campionato - com'è giusto che sia, in proporzione - come Vlahovic, Immobile, Berardi, Dybala e Abraham. Dietro c'è addirittura Dzeko che ha segnato 13 gol in campionato oppure Lautaro Martinez (14). Il secondo del Napoli dietro Insigne è Osimhen, 13esimo, con 68 tiri, di cui 12 in rete in campionato. In sintesi: Insigne tira tanto e tira male, come contro la Fiorentina, occasioni sprecate e punti persi.