Il Mattino presenta la fase finale della stagione: "L'ultimo sprint"

di Davide Baratto

"L'ultimo sprint", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando la fase finale della stagione degli azzurri di Antonio Conte. Il sommario: "Napoli, prove di rimonta con De Bruyne e Lukaku. Sabato c'è il Lecce". Di seguito la prima pagina integrale.