Podcast CdM, Zambardino: "Conte non deve imporre altro mercato da 200 milioni!"

A Radio Tutto Napoli Zambardino spegne i sogni Scudetto e chiede a Conte di "scendere a miti consigli" sul mercato per ripartire

Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto su Radio Tutto Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

C'è chi fa le tabelle della rimonta Scudetto. Siamo al manicomio?

"La prima follia è che dovrebbero crollare due squadre e non una. L'Inter si dovrebbe a un certo punto suicidare. Abbiamo visto nell'88 il Napoli, dopo aver perso in casa con il Milan, che poteva ancora vincere lo Scudetto, ma persero quasi volontariamente due partite. Due, non dieci. E quindi dovrebbe crollare anche il Milan, che francamente gioca un calcio orrendo, ma non mi sembra sull'orlo del crollo. E poi il Napoli dovrebbe vincerle praticamente tutte. Se la statistica ha un senso, in questo campionato è una cosa che non è accaduta."

Manna è stato molto criticato per Alisson Santos ora arrivano i complimenti di tutti.

"Sì, è stato un grande colpo di mercato. E aggiungo anche Giovane, come si dice — anche lui è buono. Che cosa vorrei vedere? Innanzitutto vorrei vedere che Conte rimanga veramente. Perché c'è un rischio: se Spalletti non fa la Champions e la Juventus potrebbe non confermarlo, in quel caso si aprirebbe uno spazio per Conte. È l'unica possibilità, perché Allegri è solido in sella e dovrebbe succedere proprio una tragedia per essere licenziato. E comunque hanno vinto un campionato, quindi non credo che Conte abbia grandi prospettive di cambiare. Poi vorrei vedere un Conte che scende a miti consigli sul mercato, che non ci imponga un altro salasso da 150-200 milioni. Quest'anno non si possono spendere cifre simili: bisognerà rinunciare a qualche elemento. Già i riscatti di Ngonge, Gilmour e Alisson arriviamo a 70 milioni. Puoi arrivare a 100-120, non di più. A meno che De Laurentiis non abbia da qualche parte un forziere pieno di dobloni che non entra nel bilancio del Napoli. Peraltro il Napoli dovrebbe affrontare anche il problema del centro sportivo, che è un altro capitolo di spesa importante. Vorrei inoltre vedere un Conte che riconosca di aver avuto una parte negli infortuni di quest'anno, perché è evidente. Gli infortuni muscolari in serie non capitano per caso. Quando una cosa si ripete uguale, c'è una causa. Se io cado sempre nella stessa buca, significa che non ci vedo bene."

In molti hanno definito l'Inter una delle peggiori capoliste di sempre. Sei d'accordo?

"No. Veniamo da un anno, quello scorso, in cui il Napoli ha vinto uno Scudetto con 82 punti. Pochi. Giocando una serie di brutte partite, soprattutto nel girone di ritorno. La triste verità è che il calcio italiano è mediocre. La partita di ieri sera è stata una brutta pubblicità per il calcio italiano. Se la paragonate a certe partite della Liga Spagnola o della Premier, il confronto è impietoso. Un conto è quando facciamo il tifo, ma se facciamo un ragionamento razionale da professionisti, anche il Napoli l'anno scorso ha vinto uno Scudetto meritato, ma non trionfale. Perché se l'Inter non rallenta nelle ultime partite, quello Scudetto non lo vinci. Sono ragionamenti che capisco, ci viviamo tutti, ma bisogna essere onesti."

Conte dice di aver imparato più quest'anno che in tutti gli altri anni messi insieme. Dobbiamo aspettarci uno step in più l'anno prossimo?

"Chi può dirlo? Speriamo. È vero anche che quando sei sotto il fuoco in televisione, appena finita una partita nella quale magari ti sei anche arrabbiato, devi dire delle cose e allora escono le clausole retoriche: 'ho imparato', 'la crescita', 'anno di transizione'. Sono tutti concetti. Un allenatore bravo con le parole ti sa incantare. Però io spero che lui abbia davvero imparato, e sono perché rimanga: su Conte sono stati fatti degli investimenti di mercato importanti e lui ce li deve far ritornare."