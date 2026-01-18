Ultim'ora Lang, la Roma ha chiamato il Napoli! Rai: "Due problemi. Sul Galatasaray..."

Noa Lang è uno dei calciatori del Napoli che potrebbe partire in questa sessione invernale di calciomercato per fare spazio a nuove entrate, per cui sono necessarie prima delle uscite visto il blocco a saldo zero imposto agli azzurri. Sulla situazione dell'olandese ha aggiornato il giornalista Ciro Venerato, che su Rai 2 nel corso del 'Sabato al 90esimo' ha riportato:

"Conte freme, chiede almeno due rinforzi se non tre: un esterno, un attaccante ed eventualmente anche un centrocampista. Per prendere un esterno bisogna darne via un altro perché il mercato è a saldo zero: il nome è Noa Lang. Io ho conferme certe che la Roma ha chiamato il Napoli, si sono parlate le due dirigenze. Il problema è trovare la quadra, il Napoli chiede 27 milioni per Lang, che sono quelli spesi in estate. La Roma vorrebbe risparmiare e poi ha il problema della formula, cioè un prestito con obbligo condizionato o un semplice diritto. Nel frattempo su Lang è più avanti il Galatasaray che ha già un accordo con l’agente, ma l’olandese preferirebbe restare in Italia e raggiungere la Capitale".